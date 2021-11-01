الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

أطنان مواد غذائية
أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 990 كيلو جرام من المواد الغذائية لأنواع مختلفة داخل عبوات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية والعطارة، كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وذلك لمزاولته نشاط غير مشروع، في مجال الاتجار في السلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية، والغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 كما تم ضبط 2 طن مخلفات، وهوالك البسكويت «مستلزمات إنتاج» داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مُعدة للبيع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع البسكويت، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وذلك لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية، مستخدمًا مخلفات وهوالك البسكويت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في عملية التصنيع، بقصد طرح منتجاته غير المطابقة للمواصفات للبيع بالأسواق.

أمن الأسكندرية الأجهزة الأمنية المواد الغذائية عبوات منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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وائل لطفي

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