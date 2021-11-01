ضبط 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 990 كيلو جرام من المواد الغذائية لأنواع مختلفة داخل عبوات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية والعطارة، كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وذلك لمزاولته نشاط غير مشروع، في مجال الاتجار في السلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية، والغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 2 طن مخلفات، وهوالك البسكويت «مستلزمات إنتاج» داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مُعدة للبيع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع البسكويت، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وذلك لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية، مستخدمًا مخلفات وهوالك البسكويت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في عملية التصنيع، بقصد طرح منتجاته غير المطابقة للمواصفات للبيع بالأسواق.