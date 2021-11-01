الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحظة إلقاء القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع (فيديو)

قاتل الإسماعيلية
قاتل الإسماعيلية

انفردت «الدستور» بأول فيديو للحظة إلقاء القبض على قاتل الإسماعيلية الذي ذبح شاب، ثم أخذ يتجول في الشارع حاملًا رأس المجني عليه، وسط ذهول من الأهالي.

وكشفت مصادر أن المعلومات الأولية أكدت أن المجني عليه على علاقة غير شرعية بوالدة الجاني، هذا وألقى أفراد الأمن بالمحافظة القبض على المتهم.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخليىة ومدير أمن الاسماعلية، إخطارا يفيد بقتل شاب على يد آخر، وعلى الفور انتقل اللواء لاشين لمكان الواقعة وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم في عدة دقائق.

ويواصل رجال المباحث والنيابة تفريغ الكاميرات للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

الاولى وزير شاهد دير معلومات قاتل مصادر

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طه الذى رأى

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