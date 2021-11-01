الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كازاخستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى أذربيجان الأسبوع المقبل

جريدة الدستور

أعلنت لجنة الطيران المدني في كازاخستان، اليوم الإثنين، عن أن كازاخستان ستستأنف رحلاتها الجوية إلى أذربيجان الأسبوع المقبل.
وأوضحت لجنة الطيران المدني، حسبما أوردت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن شركة طيران أستانا سترسل رحلات جوية اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 7 نوفمبر من مدينة ألماتي في كازاخستان إلى باكو في أذربيجان مرتين أسبوعيًا أيام الخميس والأحد.
ومن المقرر أن تجري الخطوط الجوية الأذربيجانية رحلات جوية من ألماتي إلى باكو أيام الأحد اعتبارًا من السبت المقبل.
وتعتزم اللجنة الحكومية الدولية الكازاخية المعنية بالوقاية من تفشي فيروس كورونا والهيئات الحكومية ذات الصلة في أذربيجان النظر في زيادة عدد الرحلات الجوية إلى أذربيجان حسب الوضع الوبائي.

على جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة، عن تقديمها 2.4 مليون دولار لمساعدة كازاخستان في مكافحة جائحة كورونا، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وذكرت السفارة الأمريكية لدى كازاخستان- على موقعها الإلكتروني- أن هذه المساعدة سوف تساعد على نشر اللقاح وتعزيز القدرة المحلية على الاستجابة للمعلومات المضللة عن اللقاحات وتقوية أنظمة المختبرات لإجراء التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 وتعزيز استعداد كازاخستان للقاح وتسليمه.
وبهذه المساعدة الإضافية، بلغ إجمالي المساعدات أكثر من 6.8 مليون دولار لكازاخستان منذ بدء الوباء.
وحتى الآن، دربت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 5000 عامل صحي على الموضوعات المتعلقة بكوفيد، بما في ذلك الوقاية من العدوى ومكافحتها، ومبادئ السلامة الحيوية.
وتحتفل البعثة الأمريكية هذا العام بمرور 30 ​​عامًا على الشراكة مع كازاخستان، حيث لأكثر من عقدين، استثمرت الولايات المتحدة 2 مليار دولار في كازاخستان.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كازاخستان أذربيجان نور سلطان

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طه الذى رأى

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