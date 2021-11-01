ننشر في التقرير التالي موعد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية 90 يوم بطولة نضال الشافعي بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية السبت والأحد على شاشة قناة الحياة.

موعد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية 90 يوم بطولة نضال الشافعي

يبحث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن ميعاد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية 90 يوم بطولة نضال الشافعي، حيث يعرض المسلسل على شاشة قناة الحياة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء في عرضه الأول ويعاد المسلسل مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة صباحا والإعادة الأخرى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

أبطال مسلسل ورا كل باب حكاية 90 يوم

مسلسل ورا كل باب حكاية 90 دقيقة من بطولة كلا من نضال الشافعي ودنيا عبد العزيز وأحمد حلاوة وأحمد رفعت وهشام إسماعيل وعفاف رشاد، تأليف ميرنا الفقى، وإخراج أحمد صالح ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وتعد الحكاية هي التاسعة في الجزء الثاني من العمل الجديد والتي تناقش فكرة الطلاق وانفصال الأزواج وتأثير ذلك على الأطفال ناتج الزيجة وكيف تؤثر المشكلات على الأطفال والعلاقات الإنسانية بين الطرفين والأهالي ومواجهة تلك المشكلات.

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وعلى صعيد آخر يستعد الفنان نضال الشافعي خلال الأيام القليلة القادمة لاستئناف تصوير مسلسل “شارع 9” حيث يخوض بطولته بمشاركة الفنانة رانيا يوسف، المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وكانت الأيام الماضية مرت على الفنان نضال الشافعي بشكل صعب بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ما جعل صناع المسلسل يأجلون تصوير مشاهده ويستأنفون تصوير المشاهد التي لا تتطلب وجود نضال لحين تماثله الشفاء، ليعود بعد ذلك ويصور كافة مشاهدة في آن واحد استعدادًا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة.