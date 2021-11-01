الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصدير 3800 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

اعمال الشحن
اعمال الشحن

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى، حيث تم استقبال السفينة ALYOUSSEF القادمة من ميناء دمياط والتى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 93.5 متر والغاطس 6.2 متر وذلك لشحن 3800 طن ملح إلى لبنان. 

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر الثامنة  والأربعون التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى و السابعة والعشرون من نوعها لتصدير الملح  إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 114 ألف طن .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة AK HAMZA التى ترفع بنما ويبلغ طولها 104 متر والغاطس 7 امتار، وذلك لتفريغ 7500 طن رخام  بالميناء.  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن   حاويات وخروج 6 سفن  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن  . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 3 سفن  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.  
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ADIYAMAN التى ترفع مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر  وذلك لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن   حاويات وخروج 4 سفن  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين  . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين  . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

أسواق تصديرية ميناء ملح بورسعيد غرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق مدرسة الأورمان بالعمرانية: السبب ماس كهربائي.. وأولياء أمور: الطلاب بخير

اعتدى على حرمة الحياة الخاصة.. حيثيات حبس «السبكي» بسبب مشهد من فيلم «الفرح»

أول رد من كهربا بعد اتهام موسيمانى له بتسريب أخبار الأهلى

«من اليوم الأول إلى الأخير».. تفاصيل أجندة قمة «جلاسكو» التي يحضرها الرئيس السيسي

«تنظيم الاتصالات»: 2.4 جيجابايت متوسط استهلاك الإنترنت عبر الموبايل خلال سبتمبر

بشرى للمنتظرين.. هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»