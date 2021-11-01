تصدير 3800 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى، حيث تم استقبال السفينة ALYOUSSEF القادمة من ميناء دمياط والتى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 93.5 متر والغاطس 6.2 متر وذلك لشحن 3800 طن ملح إلى لبنان.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر الثامنة والأربعون التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى و السابعة والعشرون من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 114 ألف طن .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة AK HAMZA التى ترفع بنما ويبلغ طولها 104 متر والغاطس 7 امتار، وذلك لتفريغ 7500 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ADIYAMAN التى ترفع مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .