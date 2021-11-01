ألمانيا: نحو 67% من السكان تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

تلقى نحو 67% من السكان في ألمانيا (ما يعادل 55.5 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات، تلقى 69.4 %من السكان في ألمانيا (ما يعادل 57.7 مليون نسمة) جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا.

وتم أمس الأحد إعطاء نحو 14 ألف جرعة لقاح.

واعتبارا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.