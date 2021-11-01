الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قمصان ذات طبقات وتنورة ماكسي.. صيحات موضة المحجبات لخريف وشتاء 2022

ازياء المحجبات
ازياء المحجبات

في بعض الأحيان قد يكون اختيار ما ترتديه أمرًا صعبًا، وغالبًا ما يكون اختيار الملابس للمحجبات ومطابقة الألوان معًا «أمر مُحير».

ورصد موقع «fustany» مجموعة من صيحات الموضة للمحجبات لخريف وشتاء 2022.

قمصان ذات طبقات

غير معرف

تعد فكرة هذا الزي رائعة، حيث لا تستغرق سوى بضع ثوانٍ من وقتنا للتجربة والارتداء.

 القمصان كبيرة الحجم

غير معرف

من أكثر المظاهر راحة، إذ يمكنك إغلاق القميص أو تركه مفتوحًا، بالإضافة إلى العثور على مقاسات مختلفة وأشكال متعددة.

السراويل الواسعة 

غير معرف

السراويل ذات الأرجل العريضة والبحرية المستقيمة، هي صيحة الدنيم التي لم نكن نعلم أننا بحاجة إليها، وأنها قابلة للتكيف، كما يعد البنطال واسع الساق هو المناسب للمحجبات.

معاطف سميكة منتفخة كبيرة

غير معرف

عادةً لا تتحمس السيدات للمعاطف، ولكن المعاطف الكبيرة المنتفخة قابلة للارتداء، إذ تناسب العديد من الشخصيات، ويمكن تصميمها بسهولة. 

  الكورسيتينج أو السترة لاستحقاق الفساتين الطويلة

غير معرف

يعد هذا المظهر لمسة من اتجاهات الكورسيه والسترات الصوفية الحالية، والتي نتوقع رؤيتها هذا الخريف، من خلال وضع طبقة أسفلها التصفيف.

ولعل معظم المحجبات يفضلن ارتداء هذا النوع.

 تنورة ماكسي

غير معرف

التنانير الطويلة هي بديل رائع للبنطلونات الصديقة للحجاب، وبهذه الطريقة يشعرن النساء بالحرية والراحة، وكذلك المظهر الفائق.

عبايتك التقليدية مع لمسة: ألوان عصرية محايدة

غير معرف

منطقي للغاية أثناء التفكير فيه بدلًا من ارتداء العبايات التقليدية كغطاء، ابحثي عن عبايات ملونة، ويفضل أن تكون محايدة. 

  مجموعات المطابقة 

غير معرف

من أكثر المجموعات انتشارا، وعلى الرغم من سهولة التصميمات، كانت مجموعات المطابقة عصرية طوال الصيف، ومن المنتظر رؤية المزيد منها في الشتاء.

الأمر بسيط، ويمكنك العثور عليهم في أي مكان.

 جلد 

غير معرف

من المعروف لدى البعض أن الخريف هو ذروة الجلود، ويمكن أيضًا الانضمام إلى هذا الاتجاه، والذي يدعوه البعض بأسلوب حياة، إذ أن هناك الكثير من الخيارات لارتداء الجلود والسترات والمعاطف والسراويل، كما يمكن أيضًا العثور على قطع فريدة ومميزة. 

كونك محجبة رائجة بعض الأحيان فغالب ا ما ترى صيحات لا يمكن ارتداؤها تفكر فيها لأول مرة كثير من الأحيان الاهتمام باتجاهات الموضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

إحالة أوراق زوجة «برنس مطروح» وعشيقها إلى المفتى

لحظة إلقاء القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع (فيديو)

تفاصيل حريق مدرسة الأورمان بالعمرانية: السبب ماس كهربائي.. وأولياء أمور: الطلاب بخير

«الداخلية»: مرتكب واقعة الإسماعيلية «مهتز نفسيًا» وكان يعالج من الإدمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»