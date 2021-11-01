قمصان ذات طبقات وتنورة ماكسي.. صيحات موضة المحجبات لخريف وشتاء 2022

في بعض الأحيان قد يكون اختيار ما ترتديه أمرًا صعبًا، وغالبًا ما يكون اختيار الملابس للمحجبات ومطابقة الألوان معًا «أمر مُحير».

ورصد موقع «fustany» مجموعة من صيحات الموضة للمحجبات لخريف وشتاء 2022.

قمصان ذات طبقات

تعد فكرة هذا الزي رائعة، حيث لا تستغرق سوى بضع ثوانٍ من وقتنا للتجربة والارتداء.

القمصان كبيرة الحجم

من أكثر المظاهر راحة، إذ يمكنك إغلاق القميص أو تركه مفتوحًا، بالإضافة إلى العثور على مقاسات مختلفة وأشكال متعددة.

السراويل الواسعة

السراويل ذات الأرجل العريضة والبحرية المستقيمة، هي صيحة الدنيم التي لم نكن نعلم أننا بحاجة إليها، وأنها قابلة للتكيف، كما يعد البنطال واسع الساق هو المناسب للمحجبات.

معاطف سميكة منتفخة كبيرة

عادةً لا تتحمس السيدات للمعاطف، ولكن المعاطف الكبيرة المنتفخة قابلة للارتداء، إذ تناسب العديد من الشخصيات، ويمكن تصميمها بسهولة.

الكورسيتينج أو السترة لاستحقاق الفساتين الطويلة

يعد هذا المظهر لمسة من اتجاهات الكورسيه والسترات الصوفية الحالية، والتي نتوقع رؤيتها هذا الخريف، من خلال وضع طبقة أسفلها التصفيف.

ولعل معظم المحجبات يفضلن ارتداء هذا النوع.

تنورة ماكسي

التنانير الطويلة هي بديل رائع للبنطلونات الصديقة للحجاب، وبهذه الطريقة يشعرن النساء بالحرية والراحة، وكذلك المظهر الفائق.

عبايتك التقليدية مع لمسة: ألوان عصرية محايدة

منطقي للغاية أثناء التفكير فيه بدلًا من ارتداء العبايات التقليدية كغطاء، ابحثي عن عبايات ملونة، ويفضل أن تكون محايدة.

مجموعات المطابقة

من أكثر المجموعات انتشارا، وعلى الرغم من سهولة التصميمات، كانت مجموعات المطابقة عصرية طوال الصيف، ومن المنتظر رؤية المزيد منها في الشتاء.

الأمر بسيط، ويمكنك العثور عليهم في أي مكان.

جلد

من المعروف لدى البعض أن الخريف هو ذروة الجلود، ويمكن أيضًا الانضمام إلى هذا الاتجاه، والذي يدعوه البعض بأسلوب حياة، إذ أن هناك الكثير من الخيارات لارتداء الجلود والسترات والمعاطف والسراويل، كما يمكن أيضًا العثور على قطع فريدة ومميزة.