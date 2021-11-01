الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«طيران الإمارات»: مطار دبي سيعود لكامل طاقته خلال أسبوعين

طيران الإمارات
طيران الإمارات

قال رئيس شركة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الإثنين، إن مطار دبي يعتزم إعادة فتح ما تبقى من ممراته المغلقة خلال أسبوعين، ليعود إلى كامل طاقته للمرة الأولى منذ بدء جائحة "كوفيد-19".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، تقديم 49 ألفًا و584 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم، 21 مليونًا و150 ألفًا و96 جرعة، موضحة أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

رئيس شركة طيران الإمارات دبي مطار دبي جائحة كوفيد الإمارات

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