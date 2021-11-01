خطة مميزة للنقل التليفزيوني المباشر للدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية

انتهت دار الأوبرا المصرية من الاستعدادات من أجل افتتاح الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية مساء اليوم، وتشهد الدورة الجديدة مفاجأة من حيث النقل التليفزيوني.

واتفقت الأوبرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على بث حفلات الدورة الجديدة من مهرجان المسيقى العربية يوميًا من اليوم حتى 15 نوفمبر عبر قناتي “الحياة دراما” و"سي بي سي دراما" بداية من الثامنة مساء وحتى انتهاء الحفلات مع منتصف الليل في خدمة جديدة للجمهور لمشاهدة والاستماع لنجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي مع توفير إمكانيات مميزة للنقل التليفزيوني.

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة إلى روح الراحلان الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان، وهم: الموسيقار حلمي بكر، والدكتور حسن شرارة، والدكتور رضا رجب، والفنان أمجد العطافي، والإعلامي أمجد مصطفى، والإعلامي محمد منير، والشاعر جمال بخيت، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار زياد الطويل، ونخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل، في تمام الثامنة على مسرح النافورة، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، ويتم إذاعته مباشرة على قناة “CBC” برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ثم تلقي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كلمتها، ويليها الدكتور مجدي صابر، والدكتورة جيهان مرسي، ويتم تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية.

ووضعت إدارة المهرجان عدة شروط لحضور الحفلات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقة الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.