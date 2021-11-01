برلماني: استضافة مصر لقمة المناخ تقدير كبير لدورها الريادى دوليًا وإقليميًا

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار اليوم وغداً بمدينة جلاسجو، والتي تركز على الدول النامية بشكل عام والإفريقية بشكل خاص فيما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، والتأكيد على التزام الدول الصناعية بتعهداتها في اتفاقية باريس لتغير المناخ مشيراً الى أن مشاركة مصر في قمة جلاسكو يحظى باهتمام عالمى كبير.

وقال "خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم، إن مشاركة مصر في قمة المناخ واستضافتها للدورة المقبلة لقمة تغير المناخ الـ 27 العام القادم 2022 لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديراً للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية خاصة أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى أعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ عن طريق وزارة البيئة ووضعته فى مقدمة أولوياتها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي، إن أكبر دليل على ذلك المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها مصر بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والري والنقل المستدام وغيرها، إضافة إلى إصدار الطرح الأول للسندات الخضراء بمبلغ 750 مليون دولار كأداة جديدة لجمع الأموال للمشاريع المناخية والبيئية لتعد أول سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكداً أن مصر كانت فى مقدمة الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وأفريقيا التى حذرت من خطورة التغيرات المناخية على العالم كله.