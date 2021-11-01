الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: المطعمون بجرعتين من لقاح كورونا يمكن أن يصابوا بمتحور دلتا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا لديهم خطر أقل، ولكن ملموس، للإصابة بالمتحور دلتا.

وأفادت الدراسة التي نشرت في ذا لانسيت انفسكن ديسيس، بأن الأشخاص الذي تلقوا جرعتين من لقاح كورونا لديهم خطر أقل، ولكن ملموس، للإصابة بالمتحور دلتا، مقارنةً بالأشخاص غير المطعمين.

وبحسب الدراسة،  يتخلص الأشخاص المطعمون من العدوى بسرعة أكبر من أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم.

وأشارت الدراسة، إلى أن ذروة الحمل الفيروسي لا تزال بين الأشخاص المطعمين تبقى مماثلة لتلك التي يظهرها الأشخاص غير المطعمين. 

هذا الأمر قد يفسر سبب استمرار المطعمين بنقل الفيروس بسهولة لآخرين، خاصةً في البيئات المنزلية.

وتظل اللقاحات فعالة بشكل كبير في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفيات الناجمة عن كورونا، لكن بعض الدراسات تشير إلى أنها قد تكون أقل فاعلية ضد المتحور دلتا، وهو السلالة السائدة حالياً من الفيروس.

يذكر أن معظم حالات انتقال كورونا تحدث في المنازل، ولكن هناك بيانات محدودة حول مخاطر انتقال متحور دلتا من الأشخاص الذين تم تطعيمهم الذين لا يظهرون أي أعراض، أو يظهرون أعراضاً خفيفة.

وقال البروفيسور، أجيت لالفاني، من إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، الذي شارك في قيادة الدراسة إن "اللقاحات ضرورية للسيطرة على الوباء، كما نعلم أنها فعالة جداً في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة من كورونا. ومع ذلك، فإن النتائج التي توصلنا إليها أظهرت أن التطعيم وحده لا يكفي لمنع الناس من الإصابة بالمتحور دلتا وانتشاره في البيئات المنزلية".

وتابع: "الانتقال المستمر الذي نشهده بين الأشخاص المطعمين يجعل من الضروري بالنسبة للأشخاص غير المطعمين الحصول على التطعيم لحماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى الشديدة".

كما ناشد المؤهلين لجرعة ثالثة من اللقاح لأخذها قائلاً: "وجدنا أن القابلية للإصابة بالعدوى زادت بالفعل في غضون بضعة أشهر بعد جرعة اللقاح الثانية، لذلك يجب أن يحصل على الفور الأشخاص المؤهلون على جرعات معززة".

أعراض متحور دلتا كورونا فيروس الاصاب لقاح

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