رئيس وزراء مقدونيا الشمالية يعلن استقالته بعد خسارة انتخابية

قدم رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف استقالته بعد أن خسر حزبه الجولة الثانية من انتخابات رئاسة البلدية في عدة مناطق.

وقال زائيف الذي يقود حزبه الاشتراكي الديمقراطي التحالف الحاكم في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام المحلية "أتحمل مسؤولية هذه التطورات. أستقيل من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية، فينكو فيليبس، استقالته من منصبه بعد يومين من اندلاع حريق في مستشفى يستضيف مصابي كورونا ونجم عنه مقتل 14 شخصا.



وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن هذا الإعلان جاء بعد وقت قصير من استقالة نائب وزير الصحة واثنين من كبار مديري المستشفى.



وكان حريق قد اندلع في مدينة تيتوفا ودمر المنشأة في غضون دقائق قليلة وكان القتلى 12 مريضاً واثنين من الأقارب الزائرين، فيما أصيب 12 آخرون.

وفي سياق متصل ،أعلنت السلطات في مقدونيا الشمالية، عن استمرار التحقيقات حول مقتل 14 شخصاً في حريق اندلع على اثر انفجار في وحدة لمعالجة مصابين بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطات مقدونيا الشمالية، أن مقتل 14 شخصاً في حريق اندلع على أثر انفجار في وحدة لمعالجة مصابين بـ"كوفيد - 19"، موضحة أن تحقيقات تجري لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من الضحايا.

وكان فينكو فيليبتشي، وزير الصحّة في البلد الواقع في منطقة البلقان، تحدث ليل الأربعاء - الخميس عن مقتل عشرة أشخاص في الحريق الذي وقع في تيتوفو بشمال غربي البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن النيابة العامة ذكرت في بيان اليوم أنها أمرت بتشريح جثث 14 شخصاً لقوا حتفهم في الحريق، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرون.

من جهته، كتب رئيس الوزراء زوران زاييف الذي تفقد هذه البلدة الصغيرة فور الإعلان عن الحريق، «مأساة كبيرة وقعت في مركز (كوفيد - 19) في تيتوفو»، موضحاً أن «انفجاراً تسبب باندلاع حريق». وأضاف: «تم إخماد الحريق لكن خسرنا العديد من الأرواح».