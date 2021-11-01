الحكومة النمساوية: جهود احتواء حرائق الغابات فى النمسا تجرى بأقصى سرعة

ذكرت الحكومة النمساوية أن جهود احتواء حرائق الغابات في منطقة هيرشوانج بولاية النمسا السفلى تجري بأقصى سرعة.



وقال نائب حاكم الولاية ستيفان بيرنكوبف -في تصريح- إن حملات الإطفاء الجوية تظهر نتائج جيدة، وفي الوقت نفسه يتابع محققو أسباب الحريق من مكتب الشرطة الجنائية بالولاية بحث مسببات الحرائق بدقة.



وأضاف أنه يتم فحص الأدلة الأولية على نشوب الحرائق، معربا عن شكوكه في أن اندلاع النار ليس من قبيل الصدفة.



وكانت حرائق الغابات في النمسا قد اندلعت قبل عدة أيام ولا زالت مستمرة ودمرت 115 فدانا، وشارك في أعمال الإطفاء 300 من رجال الإطفاء إضافة إلى 4 طائرات مرسلة من ألمانيا وإيطاليا.

و علي صعيد آخر ، تواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعها بالنمسا، حيث قالت السلطات، إنه تم تسجيل 5861 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما تم فرض قيود جديدة على التنقل على بعض السكان الذين لم يحصلوا على تطعيم.



ويمثل ذلك قفزة عن المتوسط المتغير لسبعة أيام، والذي يستقر عند حوالي 4 آلاف إصابة جديدة في اليوم.



وزاد معدل الإصابات في سبعة أيام إلى 313 حالة لكل 100 ألف شخص.

وسيتعين الآن على كل أولئك الذين لم يحصلوا على تطعيم أو لم يتعافوا من كوفيد- 19، إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لدى مغادرتهم مقاطعتهم، وذلك في ست مقاطعات بإجمالي سكان يبلغ نحو 260 ألف شخص.



وسجلت مقاطعة ميلك، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترًا غرب فيينا، معدل إصابات في سبعة أيام بأكثر من ألف حالة لكل 100 ألف شخص، وهو مستوى مرتفع حاليًا في البلاد.



وبعد أن أصبحت وحدات العناية المركزة ممتلئة بشكل متزايد، هناك خطر لفرض قيود أوسع على غير الحاصلين على تطعيم.