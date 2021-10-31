استثمارات المحليات وصادرات إنجلترا.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية.

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أبرز مستهدفات الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية للعام المالى الحالى 2021-2022.

https://www.dostor.org/3613514

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في جلسة بعنوان تسريع التعافي من آثار COVID-19 ضمن ورشة عمل حول تسريع تنفيذ أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 بعنوان “بناء مؤسسات مرنة (قادرة على الصمود) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وقت فيروس كورونا”؛ والتي نظمتها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

https://www.dostor.org/3613623



استعرضت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كوفيد-19، والتي تمثلت في تبني استراتيجية استباقية في وقت مبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأثر السلبي للوباء، حيث ركزت الاستراتيجية على تحقيق توازن بين ضمان سلامة الصحة العامة واستدامة دوران عجلة النشاط الاقتصادي، كما حرصت الحكومة على تعزيز الثقة من خلال وضع استراتيجية استجابة فعالة لاستعادة التعافي.

https://www.dostor.org/3613638

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة لتسجل 591.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 388.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 52.2%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة لتبلغ 615.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 736.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.4%،

https://www.dostor.org/3613645

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن خريطة مركبات التوك توك المرخصة على مستوى الجمهورية، وفقًا لآخر تحديث فى 31 -12-2020، والبالغ عددها 274.984 ألف مركبة توك توك، وتركز العدد الأكبر منها بمحافظات الدلتا.

https://www.dostor.org/3613584



تنتشر الأسواق العمومية الدائمة والموسمية على مستوى المدن والأحياء فى محافظات الجمهورية، والتى يبلغ عددها 810 أسواق على مساحة 4303 آلاف متر مربع، وفقًا لآخر تحديث أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى عام 2020.



https://www.dostor.org/3613842