تراجع طفيف بأسعار الأسمنت اليوم الإثنين 1-11-2021

تراجعت أسعار طن الأسمنت اليوم الأحد، في عدد من الشركات العاملة في القطاع، بينما واصلت باقي الشركات استقرار أسعار الطن بها لليوم الثالث على التوالي، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين 1-11-2021.



أسعار طن الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

شهد سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، تراجعا طفيفا، حيث سجل 1113 جنيهًا، مقارنة بـ1120 جنيهًا أمس، وتبعه سعر طن الأسمنت المسلح، ليصل إلى 1118 جنيهًا، بانخفاض قدره 3 جنيهًا.



بينما سجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان استقرارًا عند 1070 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث جاء مستقرًا عند 1060 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة النصر إلى 1050 جنيهًا، بينما جاء في المركز السادس سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، حيث انخفض إلى 1045 جنيهًا.



في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة المصري، عند 1040 جنيهًا، تلاه في المركز الثامن سعر طن الأسمنت بشركتي وادي النيل والسهم بسعر 1030 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، ليسجل 1020 جنيهًا، في حين جاء طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف في المركز الأخير، بنحو 1010 جنيهًا.





أسعار طن الأسمنت الأبيض للمستهلك

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أسابيع، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.





أسعار طن الأسمنت المخلوط للمستهلك

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الواحة، استقراره لليوم الثالث على التوالي عند 810 جنيهات، وتبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 805 جنيهات.



أسعار طن الأسمنت المقاوم للمستهلك

جاءت شركتا السويدي وقاهر البحار، في مقدمة الشركات المستقرة، حيث سجل سعر طن فيهما 1150 جنيهًا، تلاهما شركة المسلح بنحو 1145 جنيهًا للطن الواحد.

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واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السهم بنحو 1060 جنيهًا.