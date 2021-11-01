أسرتها قدمتها للدجال.. الإعدام ينهى قصة اغتصاب طفلة محرم بك

على مدار 6 سنوات

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين بتهمة تسهيل اغتصاب طفلة وهتك عرضها على يد دجال بمنطقة محرم بك لمدة 6 سنوات.

أصدر الحكم المستشار عادل إبراهيم العليمي، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشارين هاني كمال غبريال، والمستشار شريف بركات.

صدر الحكم على المتهمين حضوريا وهم كل من "الـ.ع.أ" "عامل"، و"ف.ف.ال" ربة منزل والدة الطفلة، و"ن.ف.ال" ربة منزل خالة الطفلة، و"ز.م.هـ" جدة الطفلة.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 20819 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من المدعو "ال.م.إ" عامل، وبصحبته نجلته المجني عليها "م.ال.م" 16 عاما، اتهم فيه" الـ.ع.أ" 40 سنة، عامل، ويعمل دجالًا، بهتك عرض ابنته ومواقعتها جنسيا بغير رضاها.

واتهم الأب طليقته والدة المجني عليها "ف.ف.ال" 38 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "ن.ف.ال" 30 سنة، ربة منزل، ووالدتهما "ز.م.ه" 58 سنة ربة منزل، بالاشتراك وتسهيل تعدي المتهم على نجلته الطفلة على مدار 6 سنوات.

وتوصلت التحريات أنه في غضون عام 2014 وحتى عام 2020 بدائرة قسم شرطة محرم بك قام المتهم الأول "ال.ع.ا"، ويعمل دجال بمواقعة المجني عليها الطفلة " م.ال.م" بغير رضاها، وذلك بعد قيام كل من والدتها وخالتها وجدتها باقتيادها عنوة وبغير رضاها إلى مسكن الدجال.

وأشارت التحريات إلى أن الطفلة كانت بسن 10 سنوات فقط وقامت الأم بإدخالها إلى غرفة الدجال، ونزعت عنها ملابسها عنوة من أسفل فيما قام المتهم الأول بهتك عرضها ومواقعتها جنسيا أمامها، وذلك بعد إقناعها بأن الطفلة عليها سحر بعد أن قالت له إنها غير عذراء، فطلب منها مواقعتها حتى يعيد إليها عذريتها مرة أخرى على غير الحقيقة.

وأكدت التحريات أن الدجال واقع المجني عليها أكثر من مرة، وعندما كانت ترفض الذهاب تتعرض للتعذيب من والدتها وكيها بالنار وحرقها بتسخين ملعقة حديدية ووضعها على ذراعها وجسدها.

ألقى القبض على المتهمين واعترفت الأم والدة المجني عليها باعترافات تفصيلية أمام ضباط المباحث، وقررت أنها كانت تذهب هي والدتها وشقيقتها إلى المتهم لفك لهم أعمال السحر، وكان يمارس الجنس معهن جميعا، مشيرة إلى قيامها بأخذ نجلتها المجني عليها إلى الدجال لممارسة الرذيلة معها لفك الأعمال بها.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية وبعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهم جميعا قضت المحكمة بإعدام المتهمين شنقا.