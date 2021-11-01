الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

على مدار 6 سنوات

أسرتها قدمتها للدجال.. الإعدام ينهى قصة اغتصاب طفلة محرم بك

الإعدام
الإعدام

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين بتهمة تسهيل اغتصاب طفلة وهتك عرضها على يد دجال بمنطقة محرم بك لمدة 6 سنوات.

أصدر الحكم المستشار عادل إبراهيم العليمي، رئيس المحكمة، بعضوية  كل من المستشارين هاني كمال غبريال، والمستشار شريف بركات.

صدر الحكم على المتهمين حضوريا وهم كل من "الـ.ع.أ" "عامل"، و"ف.ف.ال" ربة منزل والدة الطفلة، و"ن.ف.ال" ربة منزل خالة الطفلة، و"ز.م.هـ" جدة الطفلة.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 20819 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من المدعو "ال.م.إ" عامل، وبصحبته نجلته المجني عليها "م.ال.م" 16 عاما، اتهم فيه" الـ.ع.أ" 40 سنة، عامل، ويعمل دجالًا، بهتك عرض ابنته ومواقعتها جنسيا  بغير رضاها.

واتهم الأب طليقته والدة المجني عليها "ف.ف.ال" 38 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "ن.ف.ال" 30 سنة، ربة منزل، ووالدتهما "ز.م.ه" 58 سنة ربة منزل، بالاشتراك وتسهيل تعدي المتهم على نجلته الطفلة على مدار 6 سنوات.

وتوصلت التحريات أنه في غضون عام 2014 وحتى عام 2020 بدائرة قسم شرطة محرم بك قام المتهم الأول "ال.ع.ا"، ويعمل دجال بمواقعة المجني عليها الطفلة " م.ال.م" بغير رضاها، وذلك بعد قيام كل من والدتها وخالتها وجدتها باقتيادها عنوة وبغير رضاها إلى مسكن الدجال.

وأشارت التحريات إلى أن الطفلة كانت بسن 10 سنوات فقط وقامت الأم  بإدخالها إلى غرفة الدجال، ونزعت عنها ملابسها عنوة من أسفل فيما قام المتهم الأول بهتك عرضها ومواقعتها جنسيا أمامها، وذلك بعد إقناعها بأن الطفلة عليها سحر بعد أن قالت له إنها غير عذراء، فطلب منها مواقعتها حتى يعيد إليها عذريتها مرة أخرى على غير الحقيقة.

وأكدت التحريات أن الدجال واقع المجني عليها أكثر من مرة، وعندما كانت ترفض الذهاب تتعرض للتعذيب من والدتها وكيها بالنار وحرقها بتسخين ملعقة حديدية ووضعها على ذراعها وجسدها.

ألقى القبض على المتهمين واعترفت الأم والدة المجني عليها باعترافات تفصيلية أمام ضباط المباحث، وقررت أنها  كانت تذهب هي والدتها وشقيقتها إلى المتهم لفك لهم أعمال السحر، وكان يمارس الجنس معهن جميعا، مشيرة إلى قيامها بأخذ نجلتها المجني عليها إلى الدجال لممارسة الرذيلة معها  لفك الأعمال بها.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية وبعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهم جميعا قضت المحكمة بإعدام المتهمين شنقا.

الإعدام الإسكندرية اغتصاب طفلة دجال بمنطقة محرم بك الحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

أول رد من كهربا بعد اتهام موسيمانى له بتسريب أخبار الأهلى

أسرتها قدمتها للدجال.. الإعدام ينهى قصة اغتصاب طفلة محرم بك

حريق في مسرح جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»

أزمة جديدة لـ«كهربا».. لاعب الأهلى يسب موسيمانى أثناء مباراة البنك

نقابة الموسيقيين توقف أحمد سعد عن الغناء

حبس مسئولين بأحد فنادق الغردقة لتعريضهم حياة النزلاء للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو فى أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام