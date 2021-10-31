الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السعودية تحقق إيرادات نفطية بـ105 مليارات دولار فى 9 أشهر

أسعار النفط
أسعار النفط

حققت ميزانية المملكة العربية السعودية إيرادات نفطية قياسية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2021 ، حسب بيان ميزانية السعودية، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد.

105.7 مليار دولار إيرادات نفطية للسعودية خلال 9 أشهر

وبلغت الإيرادات النفطية للمملكة العربية السعودية 105.7 مليار دولار في المدة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ 84.5 مليار دولار في المدة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 25%.

وأظهرت بيانات ميزانية السعودية 2021 تسجيل إيرادات نفطية بلغت نحو 39.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 24.6 مليار دولار في المدة نفسها من 2020، بارتفاع وصل إلى 60%.

أرامكو تحقق صافي دخل بلغ 114.1 مليار ريال سعودي

وحققت شركة أرامكو السعودية صافي دخل بلغ 114.1 مليار ريال سعودي (30.4 مليار دولار أميركي) في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة 158% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك في بيان نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم الأحد، مشيرةً إلى توزيعات أرباح قدرها 70.33 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار) ستُدفع في الربع الرابع.

كملا بلغت التدفقات النقدية الحرة لشركة أرامكو السعودية نحو 107.7 مليار ريال (28.7 مليار دولار)، مقارنة بـ46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2020، وواصلت الشركة التزامها تجاه مساهميها؛ حيث أعلنت توزيعات أرباح بقيمة 70.33 مليار ريال (18.8 مليار دولار) عن الربع الثالث.

كما بلغت نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر، المحسوب على أساس مستمر لمدة 12 شهرًا، 20.6% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ14.8% عن الفترة نفسها من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة في صافي الدخل.

وتواصل أرامكو السعودية استثمارها من أجل المستقبل بنفقات رأسمالية تبلغ 28.5 مليار ريال سعودي (7.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 19%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

جاءت الزيادة في استثمار الشركة من المشروعات الحالية لزيادة إنتاج النفط، ومشروعات التطوير الأخرى، إذ تستمر أرامكو السعودية في اتباع إطار منهجي مرن في تخصيص رأس المال.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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