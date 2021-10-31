الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة المغربية يترأس الوفد فى «كوب 26»

عزيز أخنوش
عزيز أخنوش

يترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، التي تحتضنها مدينة جلاسكو بأسكتلندا، في الفترة الممتدة ما بين 1 و12 نوفمبر 2021.
وذكرت رئاسة الحكومة المغربية - في بيان اليوم الأحد - أن الوفد المغربي يضم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضح البيان أن هذا المؤتمر يعد مناسبة لعرض السياسات والاستراتيجيات الطموحة، التي قام بها المغرب بنجاح، بفضل قيادة الملك محمد السادس، من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي، ودعم التكنولوجيات النظيفة، تعزيزا للمساهمة الفاعلة للمغرب في المجهودات الدولية في هذا المجال، وفقا للالتزامات الدولية للمغرب.
 

حذر ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم الأحد، قادة دول مجموعة العشرين من مغبة أن قمة المناخ -والمعروفة أيضا بالمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي- التي تستضيفها مدينة جلاسجو الاسكتلندية اليوم، هي بمثابة الفرصة الأخيرة لحل أزمة المناخ وإنقاذ العالم من تداعيات التغيير المناخي.
وشدد تشارلز - في كلمة أمام قادة مجموعة العشرين خلال ختام قمتهم اليوم في العاصمة الإيطالية روما- على ضرورة تحويل الوعود المتكررة بشأن العمل على وضع قواعد منظمة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى قوانين حقيقية ملزمة على أرض الواقع، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
من جانبهم، شدد قادة دول العشرين في روما على ضرورة وقف الاحتباس الحراري، واتفقوا في بيانهم الختامي على وقف الانبعثات عند حدود 1,5، إلا أنهم لم يقدموا خططا فعلية لتحقيق هذا الغرض.. ومجموعة العشرين، تشكل 80 في المئة من مصادر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
من جهتها، تعود الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، إلى محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ بعد غياب أربع سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

الرباط كوب 26 الوفد المغربي المغرب مؤتمر تغير المناخ

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