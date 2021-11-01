الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعرف على موضة ماكياج خريف شتاء 2021

ماكياج خريف شتاء
ماكياج خريف شتاء

تسعى العديد من الفتيات لمعرفة موضة مكياج خريف شتاء 2021، لمواكبة الموضة خاصة خلال حضور مناسبات في هذا الفصل لذا توضح فاشون بلوجر ناريمان فوزي موضة الماكياج والألوان الخاصة بالموضة.

وقالت الفاشون بلوجر ناريمان فوزي إن “الأيلينر” يعتبر من الأساسيات الخاصة بالماكياج ويوجد العديد من الأشكال الخاصة به أبرزها الغرافيكي وهو عبارة عن سحبة الايلينر التى تغمر كامل العين.

ظلال العيون العريضة 

يعتبر ظلال العيون العريضة من الأمور التى تتربع على عرش الموضة كمكياج الخريف، من خلال ملىء العين باللون الخاص بحسب ألوان الفساتين الخاصة بالسهرة أو الماكياج النهاري، ويتم وضعها بشكل عريض فوق الجفن العلوي.

عين القط 

كما أن رسمة عين القط تعتبر من الموضة الخاصة بمكياج الخريف 2021، حيث أنها من الموضة الكلاسيكية التى عادت وتربعت على عرش الموضة من جديد.

الرموش الطويلة 

يعتبر الاهتمام بمكياج العيون من الأمور التى تم الاهتمام بها على وجه الخصوص بعد فيروس كورونا نظرًا للتركيز على منطقة العيون بعد ارتداء الكمامة في معظم المناسبات المختلفة.

 أحمر الشفاه 

يعتبر اللون الأحمر على الشفايف من الألوان المميزة التى لها طابع دافىء خاصة عند برودة الأجواء، فالأحمر من الألوان النارية المحببة في الشتاء عند العديد من الفتيات.

الايشادوا البرونز 

يعتبر أيضًا “الأيشادوا” البرونز من موضة ماكياج 2021، وخاصة الألوان الترابية منها مثل اللون البني والنبيتي والذهبي.

الماكياج الطبيعي 

وهناك ما يسمى الماكياج الطبيعي وهو عبارة عن وضع الماكياج النود غير الظاهر على البشرة بصورة كاملة مما يعمل على ظهورها بمظهر طبيعي جذاب، معتمد على أحمر الشفاة الفاتح ألوان النود، وكريم الأساس و"الكونسيلر".

مكياج أحادي اللون 

أى يكون احمر الشفاة وأحمر الخدود وظلال العيون جمعيها في لون واحد، حتى يمنحك مظهر رائع لفصل الخريف.

موضة ماكياج خريف شتاء 2021 ماكياج خريف شتاء ماكياج خريف شتاء 2021 فاشون بلوجر ناريمان فوزي موضة الماكياج والألوان الخاصة بالموضة الفاشون بلوجر ناريمان فوزي الأساسيات الخاصة بالماكياج ظلال العيون العريضة

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