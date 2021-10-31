الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الفيوم» تكثف حملات إزالة التعديات على الأراضي

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، تكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.

وشدد على لجنة مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية لمتابعة ورصد والتصدي لأي تعدي على الأرض الزراعية في مهدها بالتنسيق مع مديري الإدارات والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

ونفذت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم إزالة التعديات بنواحي المركز على مساحة قيراطي أرض، كما نفذت إزالة لحالتي تعدي بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل.

زراعة الفيوم استمرار تكثيف التعديات الأراضي الزراعية في

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

حريق في مسرح جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»

نقابة الموسيقيين توقف أحمد سعد عن الغناء

3 سيارات لإنهاء تبريد حريق مسرح الجازويت

الإعدام لدجال و3 سيدات هتكوا عرض طفلة بالقوة فى الإسكندرية

«التخطيط»: الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من الدين ومعدل النمو يتخطى 6%

«ورطة كهربا».. موسيمانى يهاجم لاعبى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو فى أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام