«زراعة الفيوم» تكثف حملات إزالة التعديات على الأراضي

أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، تكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.

وشدد على لجنة مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية لمتابعة ورصد والتصدي لأي تعدي على الأرض الزراعية في مهدها بالتنسيق مع مديري الإدارات والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

ونفذت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم إزالة التعديات بنواحي المركز على مساحة قيراطي أرض، كما نفذت إزالة لحالتي تعدي بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل.