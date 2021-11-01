تعرف على أسباب السكتة الدماغية وكيفية علاجها والوقاية منها

تعتبر السكتة الدماغية من الأمور التى لا يدرك الأطباء الأسباب الحقيقية ورائها حتى الآن، فهي تؤدي إلى إعاقة مفاجئة في وظيفة أو أكثر من الوظائف اليومية للفرد والتي يشار إليها عادةً باسم "هجوم الشلل".

وفقا لموقع "pinkvilla" يقدم أسباب السكته الدماغية وطريقة علاجها.

وقال الدكتورأشيش جوسار، استشاري طب الأعصاب، إن السكتة الدماغية تحدث بسبب انسداد مفاجئ في أحد الأوعية الدموية ما يؤدي إلى خلل وظيفي مفاجئ وتلف الخلايا العصبية في الدماغ، لكن في حالة السكتة الدماغية من الضروري البحث عن العلامات التحذيرية بحيث يمكن إعطاء المريض العلاج الصحيح في الوقت المناسب.

يوضح "جوسار" العلامات التى توضح السكتات الدماغية هي ما يلي :-

فقدان التوازن

فقدان الرؤية

فقدان تناسق الوجه

ضعف اليد

تداخل الكلام

وتابع جوسار اعتمادًا على مدة ونوع السكتة الدماغية، يتم تحديد العلاج, فالسكتة الدماغية بسبب نزيف المخ، "العلاج الرئيسي" هو السيطرة على ضغط الدم, والسكتة الدماغية بسبب انسداد الأوعية الدموية، تشكل مخففات الدم بالإضافة إلى إدارة عامل الخطر الدعامة الأساسية للعلاج.

أوضح الموقع أن الشيء الذي يجب ملاحظته في السكتة الدماغية, هو أهمية الساعات الذهبية

"الساعة الذهبية" هي الفترة التي إذا وصل المريض إلى المستشفى في الوقت المناسب، يمكن فتح السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد أحد الأوعية الدموية إما عن طريق الأدوية (المعروفة باسم TPA - منشط البلازمينوجين النسيجي) وهي من 4 إلى 5 ساعات أو في بعض الحالات لمدة تصل إلى 24 ساعة.

طرق الوقاية من السكتة الدماغية

"يشرح جوسار أنه يمكن الوقاية من السكتة الدماغية عن طريق الاهتمام بعوامل الخطر مثل السكر وارتفاع ضغط الدم, وتجنب التدخين, واستهلاك الكحول, والمواد الأخرى.

كما ينصح جوسار بممارسة الرياضة اليومية والنوم الكافي ونمط الحياة الصحي بشكل عام, وتجنب المشروبات غير المرغوب فيها والمشروبات الغازية واتباع نظام غذائي عالي الكوليسترول مفيد.

كما أن تناول الفواكه والخضروات وزيادة تناول الثوم وتناول الطعام للحفاظ على الكوليسترول ومرض السكري, والترطيب الكافي جميعها تعتبر من الطرق المفيدة للوقاية من السكتة الدماغية.