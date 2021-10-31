الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية العليا للانتخابات العراقية تؤكد إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” العراقية عن المفوضية قولها، إن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وأشارت إلى أن "يوم غد الاثنين سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها".

وجددت المفوضية دعوتها "لمراقبي الكيانات وممثلي المرشحين الطاعنين للحضور إلى قاعة العد والفرز اليدوي لمتابعة الإجراءات السارية هناك التي تستمر وفق الإطار القانوني، لأن حضور المراقبين يعطي المزيد من الثقة بين المفوضية والمرشحين وهم يتابعون عملية العد والفرز التي تجري من دون أي قيود أو عراقيل".

شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد، في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل، وأحزاب معترضة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن فرق المفوضية في بغداد شرعت اليوم بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات أربيل وكربلاء وكركوك والانبار والمثنى والقادسية.

وأوضحت أن عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة ومن المؤمل استكمال عمليات العد والفرز عصر اليوم.

وبحسب مفوضية الانتخابات، فان فرقها ستبدأ غدا الاثنين عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار وبذلك تستكمل عمليات العد والفرز لجميع المحافظات التي سجلت اعتراض على نتائج الانتخابات.

وجدد الإطار التنسيقي، الذي يضم الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات العراقية رفضه لعملية إعادة العد والفرز اليدوي الذي شرعت بتنفيذه مفوضية الانتخابات في العراق استنادا لعدد من الطعون والشكاوى، والتي أظهرت لغاية اليوم تطابقا مع النتائج الأولية التي أعلنت بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

اربيل كركوك المفوضية المحط الطعون

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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