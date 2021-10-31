قنا تُنهي استعداداتها لمواجهة أخطار السيول في الشتاء

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى للوقوف على الإجراءات المتبعة من قِبل الجهات المختلفة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة، من خلال وضع خطة شاملة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والهيئات المختلفة.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إجراء المتابعة الدورية للإجراءات المتخذة بمعرفة مديرية الري بمحافظة قنا لرفع كفاءة مخرات السيول من خلال إيقاف محطات الرفع من النيل، وقفل الترع وفتح مصبات النهاية على المصارف، بالإضافة إلى استخدام المعدات فى تصريف المياه وإعادة تكوين الجسور، فضلا عن تطهير المخرات من الحشائش والتعديات.

وشدد على مسئولي الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وإعلان حالة الاستنفار القصوى بالمركز فور ورود الأمر الإنذاري لاحتمالية تعرض المحافظة لأمطار غزيرة وسيول، بالإضافة إلى تحديد الأماكن الأكثر تعرضاً لمخاطر السيول ومتابعتها، وتوزيع المعدات طبقاً للمناطق المحتمل تعرضها للسيول.

كما وجه سيادته المسئولين بشركة الكهرباء بفصل التيار الكهربي عن منطقة الحدث في حالة حدوث السيول وعزلها مع إعادة توصيل التيار لباقي المناطق غير المتأثرة مع توفير مصدر بديل للتغذية الكهربية ( مولدات ديزل) ، مشيرا إلى أنه يوجد بقطاع كهرباء قنا مخزون استراتيجي من المهمات الكهربائية تحسبا لأي ظرف طارئ مثل توفير الموصلات الكهربائية والسيارات المجهزة لتحديد الأعطال وماكينات الطوارئ لإنارة المواقع الهامة والحيوية التى تتطلب إصلاح الأعطال الناجمة عن السيول .

وأضاف "الداودى " أن مديرية الصحة وضعت خطة للتعامل مع أي حدث طارئ من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بها واستعداد الأطقم الطبية ، و نشر فرق الانتشار السريع للتعامل مع الحالات بالمستشفيات وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة على مدار الساعة ، بالإضافة إلى توفير سيارات للتموين الطبي لنقل الأدوية والمستلزمات للمستشفيات والمناطق التى قد تحتاج لدعم ، فضلا عن تعامل الأطباء مع حالات الاستقبال والمصابين وسرعة الإخلاء من الاستقبال واستمرار تقديم الخدمة بالأقسام الداخلية .



كما وجه محافظ قنا كل من رؤساء المدن والقرى بإعداد خطة عاجلة لتوزيع سيارات الشفط حال سقوط الامطار طبقاً للمناطق المحتمل تعرضها للسيول ، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بالسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى حالة عجز السيارات التابعة للوحدات المحلية عن التعامل مع الموقف الطارئ ، بالإضافة إلى الاستعانة بسيارات الكسح ومواتير شفط المياه المملوكة للمواطنين لنقل المياه إلى مخر السيول، مؤكدا أن هناك تنسيق تام مع مديرية الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب و الاندية في إنشاء معسكرات الإيواء للمتضررين حال حدوث أزمات ، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر والجهات المختصة للوقوف علي مدي توافر مهمات الإغاثة وجاهزيتها لمجابهة اخطار السيول سواء في مركز الإغاثة بالمعنا ، أو معسكر الإيواء العاجل بإستاد قنا الرياضى ، أو مخزن الهلال الأحمر .