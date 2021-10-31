غدا.. «بنك ناصر» يبدأ صرف معاشات نوفمبر

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء استعدادته لصرف معاشات نوفمبر، غدا الاثنين.

وأكد البنك، عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع البنك، أنه يتم منح تمويلات شخصية، لأصحاب المعاشات والمرتبات حيث يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما.

شروط وإجراءات الحصول على التمويل

-أن تكون بضمان المعاش أو المرتب.

- سداد التمويل في مدة أقصاها 10سنوات وبعائد مميز.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد علي 70 عاما عند نهاية مدة القرض.

- يمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عاما بشرط وجود ضامن.

-صورة من بطاقة الرقم القومي.

-صورة الرقم التأميني.

-التعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك.

- فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.

وأوضح البنك، أنه تم تقسيم صرف المعاشات لمنع التكدس والزحام إلى شرائح ومنها شريحة أولى لأقل من 1000 جنيه، الشريحة الثانية وتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة لأقل 3000 جنيه.

وأطلق بنك ناصر الاجتماعي، حملة تطعيم لموظفي البنك وأسرهم ضد فيروس كورونا ، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دعماً لمبادرات البنك المركزي لتوفير كل سبل الحماية والأمان للعاملين في القطاع المصرفي المصري.