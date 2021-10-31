الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهجرة» تهنئ أوليفا أيمن بماجستير الهندسة المعمارية من جامعة مرموقة في إيطاليا

صورة للطالبة
صورة للطالبة

هنأ مركز وزارة الهجرة للمصريين الذين يدرسون بالخارج "MEDCE"، المصرية أوليفيا أيمن، لحصولها على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة università degli studi mediterranea reggio calabria في إيطاليا.

وأضاف المركز: “تهانينا أوليفيا على إنجازات نتمنى لكم النجاح والتميز في مساعيكم المستقبلية”.

ويعد مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، الأول من نوعه في مصر والمنطقة لربط الشباب الدارسين بالخارج بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم ومشاركتهم في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.

ويعمل المركز على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.

ويتضمن المركز عدة فاعليات تنقسم إلى رقمية وواقعية، حيث تشتمل الفاعليات الرقمية على تدريبات على المهارات الشخصية soft skills، عصف ذهني تهدف إلى مناقشة فكرة ما لتنميتها وتطويرها، ورش عمل مختلفة حسب التخصصات، محاضرات لموضوع ما أو فكرة أو حدث تاريخي، جلسات حوارية لمناقشة كتاب، مقابلة شهرية مع شخصية شهيرة، جلسة تفاعلية لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، جلسات حوارية Panel، فعالية call for ideas عن موضوع مهم أو مشروع جديد يخص مصر أو إحدى الوزارات أو القطاعات الفاعليات الواقعية، حفل استقبال للدفعات الجديدة، اجتماعات مع متخذي القرار في مصر، محاضرات وزيارات ميدانية لأهم المواقع والمشروعات في مصر.

تعد جامعة ريدجو كالابريا واحدة من أحدث جامعات إيطاليا عهدًا؛ إذ أنشئت عام 1968 تحت اسم "المعهد الجامعي الحر للهندسة المعمارية" (بالإيطالية: Libero Istituto Universitario di Architettura)‏، ثم صار المعهد الخاص معهدصا حكوميًا في فبراير 1970، وفي 14 أغسطس 1982، صدر القانون رقم 590 بتأسيس "جامعة ريدجو كالابريا" من أجل "تشجيع تطوير وتقدم الحضارة والعلم عن طريق البحث والتدريس، والمساهمة في التطور المدني والحضاري والاجتماعي والاقتصادي لكالابريا ومقاطعتها".

عود الهندسة المعمارية الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المصريين الدارسين بالخارج شباب الدارسين بالخارج مركز وزارة الهجرة MEDCE أوليفيا أيمن

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عدو الفساد

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