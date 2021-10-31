الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خلال أيام.. دينا السقا تستعد لإصدار روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

دينا السقا
دينا السقا

تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، الرواية الجديدة للكاتبة الشابة دينا السقا بعنوان «قصبة رضوان»، عن مؤسسة بتانة الثقافية، وهو العمل الروائي الثاني لها بعد «فتاة الفانيليا» التي صدرت عام 2019، عن دار الهالة للنشر والتوزيع.

وعن الرواية، تقول الكاتبة لـ«الدستور» إن أحداث العمل تدور في الخيامية أو ما تعرف باسم «قصبة رضوان»، في إطار تشويقي ومثير، كما أن بها جانب بوليسي وتاريخي ورومانسي واجتماعي، إذ تركز على عدة قضايا معاصرة.

وأوضحت دينا السقا، أن أنها تعاقدت مع المنتج شريف مندور لتحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني بعد عمل معالجة درامية لها مع إضافة بعض الشخصيات، على أن يتكون من 8 حلقات.

و تعد رواية «فتاة الفانيليا» باكورة أعمال  الكاتبة الروائية، والتي صدرت عن دار الهالة للنشر والتوزيع عام 2019، ولاقت رواجا كبيرا بين القراء والنقاد، وتدور الرواية في إطار اجتماعي حول الأزمات النفسية التي تطرأ على الناس وكيفية النهوض بعدها، وتمر بكثير من التساؤلات من خلال طرح يتعمق في مناقشة الشخوص، كما تتطرق إلى كثير من الأمور المحيرة في حياتنا والتي باتت تشكل علامات استفهام كبيرة.

ومن أجواء الرواية نقرأ، من قال إن ما نحن عليه هو حقيقتنا؟ ربما يأتي وقت ما ويفتح الستار ليكشف ما نحن عليه.. وزيف الضحكات السعيدة تتبخر كأنها لم تكن بالأصل، أو أنها كانت مجرد غبار عالق بذكرى قديمة لا تنفك عن مطاردتنا.

«الماضي لا يموت إلا بموتنا» هكذا تقول رسائله.. لا أعرف من ذلك الذي يريد تدميري دونما سبب.. أم أن الموتى يعودون للحياة بشكل أو بآخر لأجل الانتقام بسبب ذنب اقترفته دون قصد! كل ما أريده أن أحصل علي قدر من سعادة تسمح لشفتي بالابتسام مجددًا.. ويبدو أن هذا مستحيلًا في عالم مزيف.

فتاة الفانيليا مؤسسة بتانة الثقافية دينا السقا دار قصبة رضوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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