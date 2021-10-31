الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الرعاية الصحية»: تدريب 570 طالبًا على آليات الوصول إلى رضاء المنتفعين

تدريب طلاب المعهد
تدريب طلاب المعهد

بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تدريب طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، و كلية الآداب قسم اجتماع، بجامعة بورسعيد، على آليات العمل للوصول إلى رضاء المنتفعين، بـ 46 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأوضحت الهيئة، أن التدريب يشمل الممارسة العملية لطلاب الفرق الرابعة والأولى من معهد الخدمة الاجتماعية عمليًا، وكذلك الفرقة الرابعة من كلية الآداب قسم اجتماع بجامعة بورسعيد، داخل عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والبالغ عددهم 40 وحدة ومركز صحة أسرة ، بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية إلى جانب 6 مستشفيات تغطي محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، مشيرة أن ذلك يؤهل الطلاب والطالبات على التعامل على أرض الواقع مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

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 تدريب طلاب المعهد

وأضافت الهيئة، أن عدد الطلاب المقرر تدريبهم خلال العام الدراسي 2021_2022 داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة يبلغ 570 طالبًا من طلاب الفرقة الأولى والرابعة، بهدف تهيئة الطلاب للممارسة المهنية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وإكسابهم  مهارات التواصل مع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وآلية الإجابة على استفسارات المنتفعين بهدف كسب ثقتهم، وكذلك تدريبهم على آلية حل أي من المشكلات التي قد تقابل المترددين على المنشآت الصحية بطريقة سليمة ، علاوة على التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك هو ما يخدم المنتفعين في النهاية، ويؤهل الطلاب على طبيعة العمل الميداني،

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 تدريب طلاب المعهد

وأشار أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث، والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، إلى أن التدريب العملي للطلاب داخل المنشآت الصحية شمل عدة محاور رئيسية منها تسجيل بيانات المرضى، والآلية السليمة للتعامل مع المنتفعين في مختلف الفئات العمرية وخصوصُا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وآلية عمل الاستبيانات الخاصة بالمنتفعين، وآلية كسب رضاء المنتفعين ومن ثمَ ثقتهم في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على متابعة سير العملية التدريبية بشكل دوري، تحقيقًا للأهداف المرجوة.

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 تدريب طلاب المعهد

ولفت إلى أن هذا التدريب يأتي بناء على تكليفات رئيس مجلس إدارة الهيئة لإدارة رضاء المنتفعين، في إطار حرص الهيئة على إعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال رعاية العملاء والخدمة الاجتماعية لمنتفعي المنظومة الجديدة، لتحقيق أعلى مستوى من رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والمقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في تقديم خدمات المنظومة الجديدة.

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 تدريب طلاب المعهد

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن تخصصات مجال الخدمة الاجتماعية تخدم بشكل كبير مفهوم ومهمة رضاء المنتفعين بمنشآت الهيئة، وهو المفهوم الذي استحدثته الهيئة العامة للرعاية الصحية داخل منشآتها لقياس نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على أرض الواقع.

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 تدريب طلاب المعهد

 وأشار إلى أن آراء المنتفعين وردود أفعالهم عن الخدمة بل ومقترحاتهم، تعد مؤشرات للهيئة تعكس مستوى آداء الخدمة الطبية على أرض الواقع، وتسهم في تذليل أي تحديات قد تواجههم، وذلك بهدف الوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين.

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 تدريب طلاب المعهد

وأكد على أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم للعمل على أرض الواقع، وتحقيق فرص الاندماج الاجتماعي لهم، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم، في الممارسات العملية في كافة المجالات لا سيما مجال الرعاية الصحية على أرض الواقع، باعتبار الخدمة الصحية اللائقة و بأعلى مستويات الجودة حق أصيل لكل مواطن.

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 تدريب طلاب المعهد

 ولفت أن هذا يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للشباب في إطار البعد الاجتماعي لسياساتها الإصلاحية والتنموية وهو ما يؤكد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع المجالات، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

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 تدريب طلاب المعهد
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 تدريب طلاب المعهد
هيئة خدمة بورسعيد الإسماعيلية تابعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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