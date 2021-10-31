الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول: بريطانيا خذلت أفقر دول العالم بالفشل في مساعدتها على معالجة أزمة المناخ

المناخ
المناخ

قال رئيس اللجنة المعنية بتغير المناخ في المملكة المتحدة، اللورد ديبن، إن بريطانيا خذلت أفقر دول العالم بالفشل في مساعدتها على معالجة أزمة المناخ .

وأوضح اللورد ديبن أن المملكة المتحدة "تسببت في تغير المناخ أكثر من أي شخص آخر" ، لكنها لم تفعل ما يكفي لتأمين التمويل العالمي لأولئك الذين تضرروا الآن بشدة من آثاره.

كما انتقد القرار "غير الأخلاقي" لخفض ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وقبل عقد قمة “كوب 26” لتغير المناخ، قال اللورد ديبن، الذي كان وزيرا في حكومة المحافظين للصحيفة إن هذه الإخفاقات قد تؤدي إلى تقويض قيادة المملكة المتحدة في المفاوضات الحاسمة.

وقال اللورد ديبن: "نقطة الضعف الوحيدة التي نتعامل معها هي مساعدة البلدان النامية"، مضيفا "لقد تسببت بريطانيا في تغير المناخ أكثر من أي أحد آخر. لقد اخترعنا الثورة الصناعية، إنها جزء من تاريخنا. لقد تسببنا في تغير المناخ وعلينا أن ندفع ثمنه".

واستطرد قائلا إن "حقيقة أننا لم نجمع بعد الأموال التي وعدنا بها لمساعدة البلدان النامية على الانتقال من مكانها إلى حيث ينبغي أن تكون يشكل انتكاسة كبرى".

وأضاف أن قرار الحكومة البريطانية بخفض المساعدات الخارجية مؤقتا من 7ر0 إلى 5ر0 بالمئة من الدخل القومي في نوفمبر 2020 من المرجح أن يلقي بظلاله على المفاوضات في القمة.

المملكة المتحدة أزمة المناخ أفقر دول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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