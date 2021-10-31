الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسي ليبي لـ«الدستور»: اجتماع «5+5» في القاهرة مهم ومفصلي

المحلل السياسي الليبى
المحلل السياسي الليبى خالد الترجمان

قال المحلل السياسي الليبى خالد الترجمان، إن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) فى القاهرة، مهم للغاية ومفصلي في مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأشار "الترجمان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن ما توصلت إليه لجنة (5+5) منذ أول اجتماع لها، كان له أثر كبير على الدفع بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف “كما أنه شجع المجتمع الدولي على تبني ما توصلت إليه اللجنة بشأن إخراج القوات الأجنبية لإتاحة الفرصة لليبيين للذهاب إلى الانتخابات في أجواء من الأمن والأمان، الذي يفرضه الجيش الوطني الليبي والأجهزة الأمنية”.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الملفات على طاولة اجتماع القاهرة، أولها آلية خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية، كذلك الوعاء الزمني الذى من خلاله لا بُد أن تخرج منه تلك القوات، خاصة أنه لم يعد يفصل الليبيين سوى أيام عن الانتخابات.

ونوه: بأن "ما سرب إلينا من خلال وزراء خارجية تشاد والنيجر والسودان، بقبولهم عودة مواطنيهم ولكن دون سلاح"، لافتًا إلى أن تجريد المرتزقة من الأسلحة مطلب ليبي أساسى، حتى يتم السيطرة على السلاح المتواجد لدى تلك المجموعات.

وبدأت أمس السبت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» في القاهرة، لبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وستستمر تلك الاجتماعات لمدة 3 أيام، بمشاركة ممثلين أمنيين عن دول جوار الجنوب الليبي (تشاد، السودان، والنيجر)، وممثلين عن البعثة الأممية إلى ليبيا، فضلًا عن مسؤولين مصريين.

القاهرة لجنة 5 5 البعثة الأممية اخراج المرتزقة ليبيا

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وائل لطفي

عدو الفساد

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