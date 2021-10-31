«التعليم» تبدأ توزيع التابلت المدرسي في 3 محافظات

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، بثلاث محافظات وهي (الإسكندرية - البحر الأحمر - الإسماعيلية).

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى العام2022 تتضمن.

١- سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن بجانب رسوم 5 جنيه .

٢- إيصال المصروفات الدراسية

٣- شهادة ميلاد الطالب.

٤- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

٥- توقيع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت المدرسي لدى إدارة المدرسة

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع اجهزة التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي، بداية من يوم الخميس الماضي.

وأعلن الوزير أنه يستمر التوزيع تباعا وفقا للجدول الزمني المرفق حول الجمهورية.