ناسا وسبيس أكس تؤجلان إطلاق رحلة للفضاء بسبب عاصفة قوية

أجّلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وشركة ((سبيس أكس))، إطلاقهما لرحلة الطاقم 3 إلى محطة الفضاء، بسبب عاصفة قوية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جرت إعادة جدولة للإطلاق الذي كان مقررا بالأصل في وقت مبكر من يوم الأحد، إلى الساعة 1:10 فجر يوم الأربعاء، يوم عيد الفصح، الـ3 من نوفمبر، بسبب عاصفة قوية تعصف عبر وادي أوهايو وشمال شرق الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع، ما يؤدي إلى قوة بالرياح وارتفاع الأمواج في المحيط الأطلسي على طول مسار رحلة إطلاق مركبة الفضاء دراغون، المقررة في 31 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن تتحسن الظروف الجوية على طول مسار الإطلاق في 3 نوفمبر المقبل، وترى هيئة التوقعات الجوية المعنية، فرصة بنسبة 80 في المائة لتهيؤ ظروف جوية مواتية في موقع الإطلاق، وفقا لـ(ناسا).

ويضم الطاقم رواد فضاء من الوكالة وهم قائد البعثة راجا شاري، وتوم مارشبيرن، وهو الملاح، وكايلا بارون، أخصائية البعثة، إضافة إلى ماتياس مورير، وهو رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية.

سيكون الطاقم على متن مركبة الفضاء دراغون التابعة لسبيس أكس، والصاروخ الحامل (فالكون 9)، وسيكون الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء التابع للوكالة في فلوريدا.

من المقرر أن يقوم طاقم رواد فضاء هذا، بمهمة علمية طويلة الأمد على متن المختبر المداري، ويعيشون ويعملون كجزء من طاقم من المتوقع أن يكون مكونا من 7 أفراد، وفقا لوكالة ناسا.

و علي صعيد آخر ،أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها تنوي إطلاق مهمتها "أرتيميس 1"، أول برنامج أمريكي للعودة إلى القمر، في فبراير المقبل.



وستشكل هذه المهمة التي كان مزمعا إنجازها نهاية العام الحالي، الانطلاقة الفعلية لبرنامج "أرتيميس" الذي ستعيد الولايات المتحدة من خلاله إرسال بشر إلى القمر، بينهم أول امرأة.



وستجرى الرحلة الأولى من دون رائد فضاء: إذ سينقل الصاروخ العملاق الجديد من "ناسا"، المسمى "اس ال اس"، إلى القمر الكبسولة "أوريون" قبل أن يعود إلى الأرض.



وقال المسؤول عن المهمة مايك سارافين خلال مؤتمر صحفي إن "نافذة الإطلاق خلال فبراير تُفتح في الثاني عشر من هذا الشهر وستكون آخر فرصة لنا في 27 فبراير".



وفي حال الحاجة، خصوصا إذا لم تكن المركبة جاهزة في الوقت المطلوب، ثمة نوافذ إطلاق أخرى مرتقبة في مارس (بين 12 و27) وابريل (بين 8 و23).



