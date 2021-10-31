خريطة أمسيات مهرجان طنطا للشعر

في ثالث أيام الدورة السابعة، من مهرجان طنطا الدولي للشعر، تعقد في الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، بكلية التربية جامعة طنطا، أمسية شعرية، بمشاركة كل من الشعراء: كريستوفر هوفباور- النمسا، من مواليد 1993 في هورن بالنمسا. يعيش في ڤيينا، يكتب قصيدة النثر.طالب ماچستير في التاريخ، وعلم فِقْه اللغة الألماني. مُنظِّم مشارك لمهرجان أدبي صغير.ينشر في العديد من المجلات الأدبية، مثل: "erostepost، Reibeisen".

ويقدم "كريستوفر هوفباور" قصيدة: علاماتٌ بارِزةُ الطِّباعَة..تتَخَندقُ ما بينَ السُّطور..ومتفجِّراتٌ.. مخزونةٌ ما بينَ المورفيمات،.. محاولاتٌ سَرمديَّة..لتَفكيكِ العالَمِ بالكتابة...أمَّا أنا فضيفٌ مُتطفِّلٌ على هذا الكون عند حقل أطلال الكلمات...حالاتُ الخوف عندما تُرهِبُكَ اللُّغةُ...هجماتُ السطور..قَسَماتُ حُزنٍ مُستَعارة كلماتٌ مهملةٌ مُعقَّدة ومُستَهلَكَة...نَحْوٌ مُتكسِّر..بِناءُ جُملَةٍ يَتَهدَّدُه التَّصدُّع آمِرًا: أَحْكِمْ غَلْقَ ديوان الشِّعْر!

ومن العراق يشارك في نفس الأمسية أيضا، الشاعر حسن نهاية، ومن مصر الشعراء: حاتم الأطير، عبد المنعم سالم، وأسامة جاد.

وفي نفس التوقيت أيضا، تستضيف كلية الآداب بجامعة طنطا، أمسية يشارك فيها الشاعرة الإيطالية ستيفانيا دي ليو- وتقدم قصيدة: ترى ماذا سيبقى منا نحن البشر ومن ثيابنا التي علينا..عندما نمضي بعيدًا؟..هل سنرى الصباح، عندما ستصيب العُزلةُ أيدينا بالبَرد وتَفقد الشِّفاه حرارةَ القُبَل؟..لمن سيكون هذا النَّفَس،هذه النفخة التي تسمى روحًا، ولا نعرفها؟..في الليل مطمورين في بحرٍ شاسع وننظر بعينَيْ الموت.



البشر مثل أمواج تعكس السماء، حالمة بالإبحار، قاطعة كل المحيطات.

كما يشارك في الأمسية الشاعر السوداني محمد نجيب علي، والشاعرة الأردنية باسمة غنيم، ومن مصر الشعراء: كريم عبد السلام، وأحمد سويلم.

وفي الثالثة والنصف عصرا، تعقد بالمركز الثقافي، أمسية "ماراثون القصيدة"، وتديرها زهراء علام وسماح مصطفى.

وفي الثامنة والنصف مساء نفس اليوم، تعقد بمقر اتحاد الكتاب بطنطا، أمسية شعرية، يشارك فيها من سلوفينيا، الشاعرة "آنيا سيلوڤشيك"، درَسَت الأدب الألماني والأدب المُقارن بجامعة لوبليانا وجامعة برلين الحرة. انضمت لحركة "تجاهُل" الأدبية الناشطة في العاصمة السلوفينية بين عام 2017 و2019 وصدر كتابها الشعري الأول "تحريف" ضمن سلسلة إصدارات الحركة . تعيش حاليًا في ألمانيا.

وتلقي آنيا سيلوڤشيك" قصيدة: لو فَرَرتَ عبر الحقول..سيعثرون عليك كما هي العادة...سنفتح بيوتنا لك وأَفْنِيَتَها وشاشات تلفازنا..نُصوِّركَ في قصص الأطفال بين طُرقات الغابة..يفيض الطَّلُّ على حوافرك.. أيُّها اللغز الاقتصادي المحيِّر..الذي نزّين به أفكارنا...ومن أجل الطريق.. سنُطلق عليك اسمًا، ونهبك قطعةَ أرضٍ لتنهار عليها بأمان...فنحن نحبُّ ضربَ وتر الدراما..ونحبُ إجراء المقايضات..عبر جسر الكلمات الخرساء.

كما يشارك في الأمسية الشاعر الروسي،"ألكسندر فرولوڤ"، شاعر وقاص، كاتب مسرحي. وُلِد عام 1952 في عائلة من الكُتَّاب. مهندس هيدروليك، مارَسَ العديد من المِهَن، وصلت إلى سبع عشرة مِهنَةً وتَخصُّصًا مُختَلفة. نشر في العديد من الصحف والمجلات في روسيا، وانجلترا، ألمانيا، الصين، قيرجيزيا، أوكرانيا، ولاتڤيًا، بلُغاتٍ عِدَّة، مثل: الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الفنلندية، والقيرجيزية. نشر ثماني مجموعات شعرية، وقصصية، كما ألَّفَ نصوصًا غنائية للمسرحية الموسيقية "أيبوليت وبارمالي"، إضافة لبعض الأعمال الدرامية. شارك في العديد من المهرجانات الدولية.حاصل على العديد من الجوائز الأدبية المرموقة.

يأتي ذلك بمشاركة الشاعر والكاتب المسرحي السعودي "صالح زمانان- شارك في العديد من المهرجانات الدولية.



وصَدَرَ له أحد عشر كتابًا في مجال الشعر والمسرح، وألَّفَ سبع عشرة مسرحية تنوَّعت بين مدارس المسرح والأوبرا.



وتُرجمت أعماله إلى عدَّة لغات منها: الإسبانية، والفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية. نال جائزة السنوسي الشعرية 2016م عن مجموعته الشعرية "عائدٌ من أبيه".نال جائزة وزارة الثقافة السعودية للكتاب 2017م عن كتابه "فزَّاعاتٌ نيِّئة".

ومن مصر يشارك الشاعرين: ميلاد زكريا، وإيهاب الراقد.

وفي نفس التوقيت تستقبل جمعية الهلال الأحمر بطنطا، أمسية شعرية أخري، بمشاركة "زكية المرموق"، وهي شاعرة ومترجمة مغربية. رئيسة رابطة الإبداع من اجل السلام فرع المغرب

لها خمسة دواوين شعرية: اخرج إلى النهار، المشي على الماء، كل غياب وانت قريب، سيلفي مع ظل بعيد، وأصطاد الهواء برئة غريق.



وشاركت في عدة ملتقيات وطنية و دولية.ترجمت نصوصها لعدة لغات، منها: الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الكردية، والإيطالية.وقامت بترجمة عدة مؤلفات أدبية من العربية للفرنسية.

ومن لبنان تشارك أيضا في الأمسية، الشاعرة جميلة عبد الرضا، ومن الجزائر الشاعرة فوزية الرادي، ومن الإمارات العربية المتحدة الشاعرة مريم الزرعوني، ومن مصر الشاعر محمد عبد الهادي.