الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد فشلها فى 3 دول عربية.. تقرير إيطالى يؤكد انتهاء الإخوان

الإخوان
الإخوان

أكدت مجلة “أفريكا ريفيزيتا" الإيطالية فشل جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان في العالم العربي من مصر إلى المغربمرورًا بتونس.

ووفقا للمجلة الإيطالية فقد أثبتت جماعة الإخوان فشلا كبيرًا عندما تولت مناصب قيادية أو حكومية، مؤكدة أن الجماعة الآن تمر بأصعب أزمة في تاريخها بعد فشلها في عدة دول.

وتابعت المجلة: إن جماعة الإخوان لم تعد تتمتع بأي دعم شعبي على الإطلاق، بل إنها في العالم العربي أصبحت في ورطة، حيث لفظها كل من الشعب المصري والتونسي والمغربي على التوالي.

 

أصول الإخوان 

في عام 1928، أسس حسن البنا جماعة الإخوان في مصر، وحيث استغلت الجماعة الدين الإسلامي كوسلية للجذب إليها وتحقيق أجنداتها، وأكدت المجلة الإيطالية أن الإخوان ابتعدت كل البعد عن الدعوة للدين الإسلامي واتجهت نحو السياسة في محاولة منها للوصول إلى الحكم.

وتابعت المجلة: لم يكن مقتل البنا يعني الموت السياسي للحركة حيث قامت الحركة بالعديد من العمليات الإرهابية في عهد كل من الرئيس جمال عبد الناصر وكذلك الرئيس محمد أنور السادات وأثبتت الحركة فشلا كبير عندما تولى الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة مصر.

كما فشلت الجماعة في المغرب في انتخابات البرلمان الأخيرة وفي تونس أيضا فشلت حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي في إصلاح أحوال الشعب التونسي.

ووفقا للمجلة الإيطالية فإنه كعادة الإخوان دائما الاستغلالية فقد استغلت حركة النهضة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس وحاولت الظهور بأنها هي من دعت للاحتجاجات حتى وصلت للسلطة في تونس.

ولكن النهضة في النهاية لأنها لم تبحث سوى عن السلطة، فشلت في إصلاح الاقتصاد التونسي ومواجهة تفشي فيروس كورونا وفشلت بشكل عام في تحقيق أي من الوعود التي وعدت بها الشعب التونسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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