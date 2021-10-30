70% يخشون الذهاب للطبيب.. أشياء لا يجب تجاهلها للعيش بصحة جيدة

تعتبر صحة الرجال من الأمور الثانوية لهم، فوفقًا للكثير من الدراسات فأن أكثر من 70% يتجاهلون الذهاب للطبيب مقارنة بالنساء.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطاني، لا ينبغي أبدًا تجاهل القضايا الصحية للرجال، حيث يكافح الكثير من الرجال من أجل عدم التحدث عن مشاكلهم.

تشير أحدث البيانات من منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من المتوقع أن تعيش النساء أطول من الرجال، ففي المتوسط ​​ من المتوقع أن يعيش الرجال حتى يبلغوا 79.4 عامًا والنساء 83.1 عامًا.

كما أظهرت البيانات من جامعة "هارفارد" إلى أن هذا يرجع إلى مجموعة من العوامل - بما في ذلك حقيقة أن الرجال يتجاهلون الذهاب للأطباء.

وأكد الخبراء أنه قد يكون الحديث عن المشكلات الجنسية من الأمور التي يحرج منها الكثير من الرجال، حيث يتجنب الرجال الذهاب إلى طبيبهم بسبب الكثير من المشاكل الصحية.

ولكن هناك بعض المشكلات التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا، والتي رصدها الأطباء بموقع صحيفة "ذا صن" البريطانية في السطور التالية.

المشاكل الجنسية:

أكد الباحثون، أن الكثيرين بحاجة إلى التحسن في إجراء مناقشات مفتوحة وصادقة حول مشكلة الانتصاب والتي تعتبر أكثر المشكلات الجنسية تأثيرًا على الرجال.

ووجود مشاكل في الانتصاب ليس أمرًا محرجًا، فحوالي 27 في المائة من الرجال يعانون من مشاكل في الانتصاب، وقد يؤدي عدم مناقشة مشاكلك إلى الاكتئاب والقلق.

وأوضح الأطباء، أن مشاكل الانتصاب تؤثر على معظم الرجال في مرحلة ما من حياتهم، فغالبًا ما يحدث هذا الأمر خاصة مع التقدم بالعمر.

صعوبة التبول:

قال إيريم تشودري، المدير الطبي لمنصة دليل صحة الرجال، إن صعوبة التبول أو الألم عند التبول يمكن أن يكون علامة على مرض البروستاتا أو السرطان، وهو ما لا ينبغي تجاهله.

وأوضح الأطباء، أنه عندما تتضخم البروستاتا، يمكن أن تضغط على مجرى البول، مما يجعل من الصعب تمرير البول.

كما أن سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال في العالم، حيث يتطور هذا النوع من السرطان ببطء، مما يعني أنه يمكن أن يستمر دون اكتشافه لسنوات عديدة.

كتل غير عادية:

في حين أن العديد من السرطانات تتطور مع التقدم في السن، عادة ما يتم تشخيص سرطان الخصية لدى الرجال الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عامًا ، مع حوالي 2300 حالة جديدة كل عام.

وإذا لاحظت أي تغيرات أو كتل غير عادية، فتأكد من فحص ذلك مع طبيبك العام، حيث إنه أيضًا أحد أكثر السرطانات انتشارا بالعالم.

البثور:

الثآليل التناسلية عبارة عن زوائد لحمية صغيرة يمكن أن تنمو في أي مكان حول منطقة فتحة الشرج ويمكن أن تلتهب أو تسبب الحكة أو حتى النزيف في بعض الحالات.

وأوضح الخبراء، إنها معدية لأنها يمكن أن تنتقل من ملامسة الجلد وهي ناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري، ففي حين أنها لا تسبب أي ضرر للناس من حيث التهديدات لصحتك ، فإن البعض يجدها من المشكلات المزعجة.