مرماح الخيول.. عادات تراثية لقبائل وعائلات أسوان (بث مباشر)

شهد مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء السبت، تنظيم القبائل والعائلات لسباق خيول والمعروف باسم "مرماح الخيل"، ويعد من أقدم العادات والطقوس بين العائلات التي يرجع عمرها لمئات السنوات، حيث أنها متوارثة من الأجداد للأبناء ومنهم إلى الأحفاد وهكذا.

مرماح الخيول

تصل المسافة التي يتسابق بها الخيول قرابة ٣ كم، وينتهي بحصول الفائز على كأس وشهادة تقدير، أما شهادة تقدير وميدالية وذلك بعد ما تم تجهيز الخيول بالصابية أوما يسمى مضمار المرماح، كما أنه تم تجهيز الخيم على إمتداد المرماح لمتابعة العائلات للسباق.

مرماح الخيول

وشهد مرماح الخيل توافد مئات العائلات وأولاده الصغار للمشاركة في المرماح السنوي والذى يعتبر جزء من توراثهم ويحافظوا على تطبيقه حتى الوقت الحالي، ويشارك فيه عدد من محافظات الصعيد، وهم قنا والأقصر ولسنا وجميع المراكز بمحافظة آسَات، لحضور هذا السباق والمشاركة فيه ولمشاهدة الليلة السنوية المنتظرة في سباق الخيول التي تسمى ليلة سيدي الادفاوى، وذلك نسبة للشيخ محمد الادفاوى الادريسي .

مرماح الخيول

وتلقب القبائل والعائلات الخيول الخاصة بهم بعدة أسماء أبرزها مغرورة، وكرم الملوك، والباشا، والمخيف، وعز العرب، ويتم التوافق بين بعضهم في منطقة معينة قبل بدء السباق ويطلق عليها "الرباط"، وذلك ليتم اختيار كل خيل بما يتوافق مع إمكانيات الاخر الذي سوف ينافسه في السباق، وذلك بما يتناسب مع مهارة الفارس وقوة وسرعة الحصان.

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول

مرماح الخيول