شبانة يفوز بالتزكية: إعلان نتيجة انتخابات نادى الصحفيين بالجيزة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات تجديد مجلس إدارة نادي الصحفيين النهري، عن نتيجة الانتخابات التي جرت اليوم السبت.

حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد الجندى، عن فوز محمد شبانة برئاسة النادى بالتزكية، بنسبة ٩٦٪؜ من أعداد مَن يحق لهم حضور الانتخابات، وفاز بمنصب نائب الرئيس أحمد ثروت، وأمين الصندوق محمد نجم والأعضاء فوق السن إيهاب شام وخالد جمال وشيماء نبيل وتحت السن أحمد شهاب العلكى، وتتبقى 3 مقاعد سيتم إجراء انتخابات تكميلية عليها خلال 2022.

وسبق أن أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الصحفيين بالجيزة، عن اكتمال النصاب القانوني لصحة الانتخابات، بواقع 20% من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وذلك بحضور 68 عضوًا.

وانطلقت، صباح السبت، انتخابات مجلس نادي الصحفيين، داخل مقر النادي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، واستمر التسجيل في الكشوف حتى الساعة السابعة مساءً.

وأدلى عدد من أعضاء النادي بأصواتهم مع بداية الانتخابات، أبرزهم محمد شبانة، وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف وإبراهيم أبوكيلة، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأكدت إدارة نادى الصحفيين أن انتخابات مجلس الإدارة تجرى السبت بمقر النادي وأنه تم إجراء التجهيزات، مضيفة أن عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية يبلغ 7 مرشحين.

وكشف الكاتب الصحفي محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس نادي الصحفيين النهري، أن النادي سيتم افتتاحه بشكل نهائي في النصف الأول من العام المقبل 2022، بعد انتهاء عملية التطوير التي تجري حاليًا.

وعن تأخير الافتتاح أوضح أنه تم اكتشاف بعض الأزمات في الصرف الصحي والكهرباء والبنية الأساسية بما تسبب في وضع مقايسات جديدة وتأخير عملية التطوير.

وواصل: تم الانتهاء من 60% من الإنشاءات وعمليات التطوير بالنادي، وعلى رأسها الرخام والأرض وسور النادي والإنشاءات الرئيسية والبنية التحتية الأساسية، والنادي بعد افتتاحه سيحتوي العديد من الخدمات الترفيهية.