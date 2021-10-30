الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

مع بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار، يتسال الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة وطقس الأسبوع الأول، وارتداء الملابس الثقيلة، والخروج مساءًا.

تواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، للإجابة على سوال المواطنين.

تفاصيل طقس الأحد

- أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

تفاصيل طقس الاثنين

يتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمرعلى فترات متقطعة 30% تقريباً.

بيان بدرجات الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 31 أكتوبر إلى الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

اليكم بيان بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين:

- درجات الحرارة الأحد 31 أكتوبر 2021:

القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19

السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20

جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23

شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 18

جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة

درجات الحرارة الاثنين 1 نوفمبر 2021:

القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19

السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20

جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23

شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19

جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة

- درجات الحرارة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19

السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20

جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23

شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19

جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.