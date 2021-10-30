تفاصيل إنشاء أول مركز لعلاج الإدمان بسواعد المتعافين

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لافتتاح مركز العزيمة بمحافظة قنا، قبل نهاية العام الجاري، كأول مركز لعلاج وتاهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه فى العالم بسواعد المتعافين من الإدمان وتصل السعة الاستيعابية للمركز إلى 92 سريرًا بالنسبة للحجز الداخلي، كما سيتضمن عيادات خارجية صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى و تنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش لتدريب المتعافين "تدريب مهني" على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ، وسيتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية‪ .‬

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من الإدمان، أن المتعافين نجحوا داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق من تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا والنجاره للمركز الجديد المقرر افتتاحه بمحافظة قنا لعلاج الإدمان ،ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان "بإيدينا" وتتضمن تأثيث المراكز الجديدة لعلاج الإدمان من أعمال المتعافين.

وأضاف «عثمان» في تصريحات أنه تم تدريب وتأهيل ما يقرب من 5 آلاف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان هو الدمج، من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، كذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل»، وأيضا التأهيل البدني «العلاج بالرياضة» بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي.