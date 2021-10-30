السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بفرض إتاوات على قائدى السيارات بالنزهة للجنح

المتهمين
المتهمين

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بالبلطجة فى النزهة للمحاكمة العاجلة لفرضهم إتاوة على قائدى السيارات.

وكشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة القبض على عاطلين، بتهمة فرض الإتاوة فى منطقة النزهة، أن المتهمين اعتادوا إجبار قائدى السيارات على دفع ثمن "الركنة"، وتبين أنهما ليس معهما ترخيص "منادى سيارات"، ويفرضان الإتاوة والبلطجة على المواطنين، فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وذكر المتهمان أنهما يحصلان على مبالغ مالية من قائدي السيارات، للسماح لهما بتحميل الركاب، واعترفا الاتهام المنسوب إليهما.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لقيامهما بالبلطجة وإجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية تضرر بعض أهالى منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، من بعض الأشخاص "منادى سيارات" لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "شخصين، مقيمين بمحافظة الفيوم".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتها مهنـة منادى سيارات- بـدون ترخيـص، وتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق وممارسة أعمال البلطجة، كما أضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

النيابة العامة ب النزهة قائدي السيارات فرض الإتاوة محكمة الجنح

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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