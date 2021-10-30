لمدة 3 أيام.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن مصر ستشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من مناطق الجمهورية لمدة 3 أيام تبدأ اليوم حتى الاثنين المقبل.

واستيقظ أهالي المدن الساحلية على أمطار رعدية غزيرة، فيما شهدت القاهرة الكبرى أمطارا متوسطة وغزيرة في بعض مناطقها صباح اليوم.

وطبقاُ لهيئة الأرصاد فإن فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، يوم الأحد، على السواحل الشمالية وشمال الدلتا من 50-60%، وتستمر الأمطارالخفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا بنسبة 30%، بينما يشهد شمال الصعيد سقوط أمطار حفيفة على فترات متقطعة بفرص تصل إلى 20%.

أما يوم الاثنين فإن فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وسيناء فتبلغ 30%.