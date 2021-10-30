السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اصطدمت به سيارة مسرعة.. سقوط جزء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن

السور المنهار
السور المنهار

تسبب اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بالسور الحديدي لمحور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، في انهيار جزء من السور وسقوطه على الأرض أسفل الكوبري، اليوم السبت، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية. 

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وأشارت المعاينة إلى سقوط قطع حديدية من الحاجز الحديدي للمحور أسفل الكوبري، ولكن العناية الإلهية أنقذت مواطنين كانا يسيران أسفل الكوبري، وسقط بجوارهما الحاجز الحديدي، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح، سوى تهشم جزء من السور، في الاتجاه القادم من أكتوبر ومتجه نحو الجيزة.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بسقوط جزء من الحاجز الحديدي لمحور صفط اللبن نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص به.

وأوضحت المعاينة أن  السرعة الزائدة من سائق السيارة واختلال عجلة القيادة بيده تسببا في وقوع الحادث، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة السقوط، وتم إخطار جهاز المدينة لإصلاح السور.

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وذكر عدد من شهود العيان، أن المكان الذي سقط به السور يقع أمام مدرسة ابتدائية ومكتبة -يشاء القدر- أن اليوم السبت إجازة دراسية، وإلا كان قد تسبب السور المنهار في كارثة. 

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وفي الأسبوع الماضي سقطت سيارة جيب من أعلى المحور على الأرض لتسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين بإصابات طفيفة. 
 

قطع حديدية الحاجز الحديدي للمحور صفط اللبن محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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