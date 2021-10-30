أبرزهم «بهججة».. تعرف على أهم حفلات ساقية الصاوي خلال شهر نوفمبر

تقدم ساقية الصاوي خلال شهر نوفمبر عددا من الحفلات المميزة لعدد من الفرق الغنائية المتنوعة والمختلفة في الموسيقى الذي تقدمها بجانب حفلات على مسرح العرائس، وتستعرض "الدستور" أبرز هذه الحفلات.

ـ الخميس 4 نوفمبر.. حفل أم كلثوم

تستعد كوكب الشرق أم كلثوم بصحبة فرقة مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر في السادسة والثامنة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، في إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" يقود الفريق المهندس محمد عبد المنعم الصاوي ويقوم بتحريك عروسة أم كلثوم.فى حفل الخميس الأول من نوفمبر تقدم كوكب الشرق أغنيتين هما "الحب كده " التي غنتها أم كلثوم عام 1959،للشاعربيرم التونسى .كما تغنى سيدة الغناء العربي أغنية من عام 1961 "حيرت قلبى" تأليف الشاعر أحمد رامى وألحان الموسيقار رياض السنباطى.

ـ الجمعة 5 نوفمبر.. حفل بهججة

تستعد فرقة "بهججة " لتقديم حفلاً غنائياً الجمعة 5 نوفمبر فى السابعة مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى وتقدم "بهججة" مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها وسط أجواء مليئة بالبهجة، و"بهججة" فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغان الضحك والبهجة ومونولوجات كوميدية عصرية، وتسعى الفرقة التي أسسها الملحن والمنتج الموسيقي أيمن حلمي لإحياء وتطوير فن المونولوج الفكاهي، وتقدّم أغانيها من خلال الأصوات النسائية التي تضم خمس فتيات تتنوّع مواهبهن ما بين الغناء والتمثيل، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الغنائية بالقاهرة والإسكندرية ومن أشهر أغانيها " ألفين تلاتة وستين"، "طنط دوسة"، "وأنا في طريقي للسعادة"، و"20 جنيه".

ـ السبت 6 نوفمبر.. حفل سكيليتون

باقة من أجمل أغانى الفريق الأمريكى توينتي ون بيلوتس تستمتعون بها مع فريق "سكيليتون" السبت 6 نوفمبر فى السابعة مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، وسكيليتون فريق مصري تأسس في 2018 ليعيد أغنيات الفريق الأمريكي الذي بدأ في كولومبوس-أوهايو و يقدم أنواعاً مختلفة من الموسيقى "روك بوبإليكترو".