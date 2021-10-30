إعلان الجمهورية الجديدة وشرح حياة كريمة.. رسائل «مدبولى» من «إكسبو دبى»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لدبي، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022، حيث رافقه أعضاء الوفد المصري الرسمي، وعدد من الوزراء والمسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجّه رئيس الوزراء عدة رسائل هامة خلال لقائه بمحمد بن راشد.

الترابط الأخوي

وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على التنظيم المشرف والاستضافة المُبهرة للحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، مؤكدا أنه يُعد حدثا استثنائيا؛ نظرا لانعقاده لأول مرة في دولة عربية شقيقة تربطنا بها علاقات وطيدة واستثنائية، مشيرًا إلى أن قرب موقع الجناح المصري من موقع جناح دولة الإمارات يعكس مدى الترابط الأخوي بين الدولتين الشقيقتين.

التهنئة باليوبيل الذهبي

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي أخلص التهاني لقيادة وحكومة وشعب الإمارات الكريم؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على تأسيس اتحاد دولة الإمارات، حيث أعرب عن تطلع مصر لاستمرار التقدم والرقي والنجاح في مسيرة البناء المستدام لدولة الإمارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن شعار دورة الإكسبو لهذا العام يحمل عبارة: "تواصل العقول وصنع المستقبل"، والتي تعبر عن عمق وضرورة تكاتف وتضافر الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تواجه البشرية.

مشاركة مصر متميزة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حرصت، منذ بدء الترتيبات، أن تكون مشاركتها في الدورة الحالية للإكسبو متميزة من كل الجوانب؛ سعيا للظهور بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمي والعالمي وتاريخها العريق بين دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتا إلى حرص الحكومة على أن تكون المشاركة متنوعة؛ بحيث تستهدف مختلف الاهتمامات البشرية وكل المجالات التي تهم الإنسان.

الجناح المصري يبرز التكامل

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجناح المصري يبرز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال المبادرات التنموية التي تتم في مصر في كل مناحي الحياة، وتقديم مصر كوجهة استثمارية، بما تضمه من مناطق صناعية، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة، إلى جانب الترويج لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية على الخريطة العالمية.

إكسبو يجمع أكثر من 192 دولة

قال رئيس الوزراء إن إكسبو 2020 دبي يجمع أكثر من 192 دولة في مكانٍ واحد تسعى كل منها لاستعراض مكانتها وإمكاناتها البشرية والاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب التأكيد على رسالتها للمجتمع الدولي، ومن هذا المنطلق فلقد اتخذنا للمشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي شعار "عراقة تُعزّز المستقبل"، حيث يعكس هذا الشعار الرسالة التي نتطلع إلى تعريف العالم بها، وهي رسالة سلام بالأساس ترتكز على الحضارة المصرية العريقة.

دعوة الزائرين لزيارة الجناح المصري

دعا الدكتور مصطفى مدبولي من قلب ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي، التي تعد دلالة صريحة وواضحة لالتقاء الحضارات البشرية، زائري هذا المحفل العالمي من مختلف الجنسيات لزيارة الجناح المصري والمشاركة في الفعاليات.

استكشاف الحضارة المصرية

لفت رئيس الوزراء إلى أن الجناح المصري يقدم للزائر تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف مصر الحضارة والحاضر والمستقبل، من خلال أركان الجناح الأربعة عشر التي تعطي لمحة بعيون مصرية عن الحضارة المصرية القديمة يمثلها تابوت فرعونيّ لكاهنٍ مصريّ تم اكتشافه حديثاً بمنطقة سقارة الأثرية ويبلغ عمره نحو ألفين وستمائة عام، مشيرا إلى أنه تم نقل تلك القطعة خصيصا من المتحف المصري لأرض الإمارات الشقيقة لتعرض بالجناح المصري.

الإعلان عن الجمهورية الجديدة

تطرق رئيس الوزراء لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مارس الماضي عن إطلاق "الجمهورية الجديدة"، والتي تستهدف مواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، بما يلبي تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل، ويعزّز من مكانة مصر السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

مصر أرض الفرص

أكد رئيس الوزراء أن مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص، من خلال عملٍ متفانٍ من قبل الحكومة خلال تلك السنوات لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى انتهاء الدولة من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي تم إطلاقه في عام 2016، فضلا عن إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

الإشارة إلى مشروعات التنمية في مصر

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم إنجاز الكثير من المشروعات التي عكست، بشكلٍ واضحٍ، ملامح "الجمهورية الجديدة"، مثل: تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة، والمرافق، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي، ومشروعات المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء الأنفاق وتوسعة الطرق الرئيسية، والمحاور والممرات، وإنشاء الكباري والمطارات والموانئ، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص في ظل خطة طموحة لتحويل مصر إلى منظومة رقمية شاملة، وهو ما أسهم في إقامة شبكة مترابطة من الطرق الداخلية، وتيسر عملية الاتصال بدول الجوار الإقليمي، وهو ما جعل مصر تقفز 90 مرتبة في خدمات الطرق على مستوى العالم.

حياة كريمة

نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، والذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وتحسين حياة نحو 60٪ من سكان مصر.

تدشين اليوم الوطني لمصر في أكسبو

في ختام الكلمة، أعلن رئيس الوزراء عن تدشين احتفال اليوم الوطني لمصر في إكسبو 2020 دبي.