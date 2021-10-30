«قبل ما ترسمي التاتو».. تابعي هذه النصائح

انتشر الآن الوشم بشكل كبير مع اختلاف أشكاله والألوان التي يمكن الرسم بها، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار بعض الأمور قبل القيام بالوشم، حيث أن نوع البشرة له دور كبير في اختيار الوشم المناسب لك، ووفقا لموقع “ insider” نرصد أشياء يجب معرفتها قبل رسم وشم على جسدك؟

القرار

الجزء الصعب هو اتخاذ قرار بشأن التصميم الفعلي الذي سوف تقوم به، فلابد وأن تبحث عن خطوط وأحجام مختلفة بالإضافة إلى النظر إلى الأوشام المماثلة، ولاحظ يجب أن ترسم التصميم التقريبي على ذراعك حتى تختار الأنسب .

يكون ذا مغزي

قبل اختيار الرسمة الخاصة بالوشم، فكر لفترة من الوقت وتأكد من الحجم وأنه ذا مغزى بالنسبة لك، حيث أن الرسم له علاقة كبيرة بشخصيتك.

تحضير بشرتك قبل الحصول على الوشم؟

يجب أن يقوم فنان الوشم بكل عمليات التحضير قبل الوشم، ويقوم بتطهير المنطقة والانتظار حتى تجف قبل البدء في العمل على الوشم الخاص بك.

ماذا عن مستوى الألم؟ كم من الوقت استغرقت؟

يعتمد مستوى الألم دائمًا على المنطقة، حيث تتألم بعض الأجزاء أكثر من غيرها، كما أنه يعتمد على مدى تحمل الشخص للألم، وقد يبدو الأمر وكأنه لدغة أكثر من الألم الفعلي ويستغرق مدة رسم الوشم إلي 20 دقيقة، لذا فقد انتهى الأمر بسرعة كبيرة.

ماذا تفعل بعد الوشم؟

يجب أن تعتني به وبشكل مناسب من أجل الحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

كيف تعتني ببشرتك بعد الوشم؟

اعتمادًا على حجم ومساحة الوشم الخاص بك، يجب على الرسام أن يعطيك كل تعليمات العناية بعد ذلك، مثل أن يكون بعيدان عن أشعة الشمس المباشرة خلال الأسبوعين الأولين، وأن تبقية رطبًا دائمًا أثناء التقشير.

النصيحة التي يجب معرفتها قبل الحصول على الوشم؟

البحث، هو العامل الأكثر أهمية في الحصول على وشم، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على جميع خيارات صالونات الوشم الخاصة بك حتى تقرر أي واحدة ستختارها، وبعض الأشياء المهمة التي يجب النظر إليها هي: شخص ذو خبرة ومعتمد وموثوق، اسأل أيضًا العائلة والأصدقاء عما إذا كانوا قد سمعوا بهم أو وقعوا عليهم، تحقق من عملهم لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إعطائك أفضل نسخة من النتيجة التي تريدها، أخيرًا تأكد من شعورك بالراحة من خلال طرح جميع الأسئلة التي تريدها، وأن فنانك سعيد بالإجابة عليك، خاصةً إذا كان هذا هو أول وشم لك.