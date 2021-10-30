ضبط شخص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، في ضبط أحد الأشخاص يتعامل على النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية والمحلية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية، والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك فضلاً عن بيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بما يعادل حوالى (1,8) مليون جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.