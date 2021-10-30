السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مع «شتوية الصباح».. أدعية مستحبة عند نزول المطر

أدعية المطر
أدعية المطر

شهدت مناطق متعددة من محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة، وازداد البحث عن دعاء نزول المطر، وتصدر تريند جوجل.

والدعاء المتعارف عليه عن نزول المطر هو "اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا هنيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته".

وورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم أنه عند سماع صوت الرعد، يقول «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» ثُمَّ يقولُ: «إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة واكتب يا رب آمين آمين آمين، اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خيرًا لي وما أتمناه، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق».

وكانت قد أوضحت الأرصاد أن هناك تكاثرًا للسحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتقدمت إلى داخل البلاد لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا تكون متوسطة الشدة.

وبالنسبة لسقوط الأمطار أشارت إلى أنه تشهد السواحل الشمالية وشمال الدلتا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة الليلة، كما تشهد مناطق الوجه البحرى أمطارًا متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة بأمطار خفيفة وتستمر الحالة الماطرة خلال الليل وحتى نهاية الأسبوع.

دعاء الوجه البحري السواحل الشمالية هطول أمطار دعاء نزول المطر نزول المطر

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وائل لطفي

عدو الفساد

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