السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 2100 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس في الوقت الذي اقتربت فيه البلاد من تخفيف إجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.
 

وسجلت كوريا الجنوبية 2104 إصابات جديدة بكوفيد19-، من بينها 2089 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 362639، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2830 وفاة جديدة يوم الجمعة، بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.

 

و في سياق متصل ، تعتزم كوريا الجنوبية تخفيف بعض قيودها المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث سيتم إلغاء القيود على عدد ساعات عمل المطاعم والمقاهي، كما ستطبق جواز سفر اللقاح في الأماكن ذات الخطورة المرتفعة مثل صالات الألعاب الرياضية والحانات.

 

وقال مسئولون، حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية،  إن المرحلة الأولى من رفع القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وستستمر لمدة شهر، مشيرين إلى وجود خطط لإلغاء جميع القيود بحلول شهر فبراير المقبل.

 

وكانت كوريا الجنوبية قد تمكنت الأسبوع الماضي من تحقيق هدفها بتطعيم 70% من السكان البالغ عددهم 52 مليون شخص، مما مهد الطريق للعودة إلى الحياة الطبيعية كما كان مخططا.

 

وتمكنت الحكومة الجنوب كورية من تطعيم حوالي 72% من السكان بشكل كامل، وتحصين أكثر من 79.8% من السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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