الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 24 مليونا تلقوا جرعة كورونا و22 مليونًا حصلوا على الثانية

تلقيح كورونا
تلقيح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس "كورونا"، بلغ 24 مليونًا و177 ألفًا و909 أشخاص حتى اليوم، وذلك بعد تلقي 50 ألفًا و783 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن 76 ألفًا و472 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 22 مليونًا و12 ألفًا و820 شخصًا، كما بلغ متلقو الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس "كورونا" مليونًا و372 ألفًا و951 شخصًا.
يشار إلى أن المغرب قد تسلم أكثر من61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحة المغربية المغرب الرباط لقاح ضد كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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