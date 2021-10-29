الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية بالجزائر

الزاوية القاسمية
الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية

أعلنت الزاوية القاسمية الصوفية بالجزائر، اليوم الجمعة، عن افتتاح دروس الفقه الموسمية بالجزائر، بحضور عدد كبير من علماء وشيوخ الطريقة الرحمانية التي تنتمي لها الزاوية القاسمية الجزائرية.

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الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية 

وقالت اللجنة الإعلامية بالزاوية القاسمية إنه سيتم تنظيم دورس الفقه في المسجد العتيق بمنطقة الهامل، وبحضور الشيخ محمد مأمون القاسمي، شيخ الزاوية القاسمية ورئيس الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية، وأعضاء منتدى سيدي أبي مدين للإخوة الفلسطينية الجزائرية وطلبة الزاوية وبعض من رجال التصوف والزوايا الكرام.

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الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية 

جدير بالذكر أن الزاوية القاسمية هي إحدى الزوايا الصوفية في الجزائر بمنطقة الهامل، وهى تتبع منهج الطريقة الطريقة الرحمانية، وأسسها الشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي قبل العام 1848م وعَمَرَهَا في بيته الكائن برحاب "المسجد العتيق" في قرية الهامل، وذلك في فترة مقاومة الأمير عبدالقادر الجزائرى للاحتلال الفرنسى، وكان عدد طلبته آنذاك ثمانين طالبًا، وكان يتولى تعليمهم، ويتكفل بنفقات إقامتهم.

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الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية 

وشرع الشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي في سنة 1279هـ \ 1862م في بناء زاويته بقرية الهامل، وأتمها أول محرم 1280هـ \ 18 جويلية 1863م، وفي السنة التي تلتها شرع في بناء مسجد للطلبة والإخوان ولدروس الفقه وغيره، وذاعت شهرة الشيخ في المناطق المجاورة، فقصد الزاوية الطلبة من كل مكان من: تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، المدية، تيارت، شرشال، سطيف، المسيلة، الجلفة، الأغواط، وغيرها من المناطق.

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الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية 

الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية
الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية
الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية
الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفقه الموسمية
الزاوية القاسمية تفتتح دروس الفق الموسمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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