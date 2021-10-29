الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تشارك فى الجلسة الختامية لمؤتمر اليونسكو لمدن التعلم

محافظ دمياط
محافظ دمياط

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم الذى عقده معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بكوريا الجنوبية فى الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر.

وتناولت الجلسة التباحث حول وثيقة العمل الخاصة باستراتيجية اليونسكو GNLC2021، وذلك لتعزيز المناقشات حول اقتراحات تحسين عمل المجموعات المواضيعية وأيضًا تعزيز تجربة التعلم الجماعي للمدن الأعضاء في اليونسكو وتحقيق الشراكة فيما بينهم.

وتبادلت "المحافظ" وعمد ومحافظين الدول المشاركة الآراء والخبرات حول تلك الموضوعات، كما قدمت "الدكتورة منال عوض" عرضًا حول مشروع دمياط بعد حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم، والتى تم الإعلان عنها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأكدت أن دمياط تتمتع بمقومات فريدة وموقع متميز على الخريطة المصرية بالإضافة إلى تمتع أهلها بمهارات مختلفة، والذى أدى بدوره إلى تحقيق مشاركة قوية بأنشطة المؤتمر وجعلها أكثر صمودًا أمام تداعيات التحديات المتزايدة.

وفى هذا السياق، تحدثت "محافظ دمياط" خلال المؤتمر الذى يحمل رسالة "من الطوارئ إلى المرونة لبناء مدن صحية ومرنة"، عن أبرز ما حققته دمياط مؤخرًا خاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك بتنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية لجعل المدينة أكثر صمودًا أمام تلك الجائحة، وتوفير مساحات صحية تساهم أيضًا فى اكتساب مهارات ومعارف جديدة.

وأعربت عن خالص سعادتها لفوز دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم ومشاركتها بهذا المؤتمر، وتوجهت بالشكر الجزيل إلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على ما يقدمه من دعم لمنهجية التعلم، كما وجهت التحية إلى جمهورية كوريا لاستضافتها هذا الحدث الهام.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض اليونسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

السعودية تطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

الأمن يكشف تطورات جديدة فى قضية «اللص الغبى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: هزات سياسية

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة